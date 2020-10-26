金馬創投會議邁入第14屆，歷屆入選企劃完成作品接連面世，《刻在你心底的名字》、《無聲》、《怪胎》等片更在疫情衝擊下開出極亮眼票房佳績，今年創投也吸引金馬影后李心潔、金鐘視后林依晨以監製身份報名企劃。為了幫助提案代表做好萬全準備，金馬創投會議成立工作坊，由2大監製葉如芬、陳寶旭擔任「提案顧問」，金馬獎最佳編劇易智言、《我們與惡的距離》呂蒔媛擔任「編劇顧問」。

金馬執委會26日也公布決審評審名單，由美商華納兄弟台灣分公司總經理石偉明、導演陳玉勳、香港電影監製陳永雄擔任，3位影人橫跨投資、製作、行銷等影視上中下游豐富資歷，代表大會遴選「百萬首獎」得主。此外，今年除了「百萬首獎」，更邀得產業界夥伴大力支持，另設9個獎項，總獎額高達新台幣450萬元，包括台北文創劇作獎、法國電影中心CNC現金獎、FPP 前瞻視野獎、CATCHPLAY 國際注目獎、鏡文學潛力故事獎、中影電影開發基金、FPP文策院原創獎、WIP文策院原創獎以及myVideo劇集創意獎。

有鑑於華語劇集蓬勃發展，跨國合作大勢成形，金馬創投會議更於本屆增設劇集(Series)企劃報名，協助優秀華語劇集企劃與各國影視投資者進行媒合，創造更多合作機會。媒合會議將於11月16日至11月18日於台北盛大舉行；得獎名單11月18日公布。

(中時 )