網紅、youtuber崛起，也帶起一波商機，許多人為了維持完美形象，下了不少工夫，但來自大陸這名「奇葩女子」，卻是靠爆料自己的黑歷史爆紅，賺進大把鈔票，她主張戒色與追隨女德，但以前的她卻擁有上百名砲友，還因此染上性病。

蓋依林年輕時行為放蕩不羈(圖片取自/蓋依林微博)

這名奇女子叫蓋依林，微博寫著「專門弘揚地藏經和女性貞操觀」，但10多年前的蓋依林，行為相當放蕩不羈，像是拍攝大尺度寫真、不穿內衣出門，更自爆曾擁有429個砲友、墮胎6次，甚至染過2次性病；但2005年蓋依林被診斷出罹患子宮頸癌前期，原因是不當的性生活、加上多次流產，從此蓋依林便決定「戒淫戒色」。

不只自己開始戒色，蓋依林還要幫助別人，拯救沉迷在「淫慾世界」裡的人，因此開始稱之為「蓋大師」，短時間裡成為信徒心中的活佛，在網路上成立大批群組，信徒們互相監督學習，但若想跟蓋依林學習，就必須繳交學費，甚至賣起「原味內褲」，宣稱可以治療婦科疾病。

蓋依林高調公開私生活(圖片取自/蓋依林微博)

蓋依林也很會替自己製造話題，她向信徒表示自己正在談戀愛，而對象就是女同性戀，再來除了吸收信徒「斂財」，蓋依林開始高調炫富，將生活公諸於世，也惹出不少爭議，像是與鸚鵡舌吻、請男信徒幫她清洗帶血內褲等，就算被檢舉也不介意，因為這樣就可以讓蓋依林持續成為熱門話題。

(中時新聞網)