針對美方將包括《第一財經》在內6家陸媒列為外國使團，大陸今日宣布對包括美國廣播公司(ABC)在內的6家美媒駐大陸分主採取對等反制措施，要求他們起7日內向中方申報在大陸境內所有工作人員、財務、經營、所擁有不動產資訊等書面材料。

據大陸外交部網站指出，大陸外交部發言人趙立堅答覆記者詢問時表示，近年來，美國政府對 媒體駐美機構和人員的正常新聞報導活動無端設限，無理刁難，不斷升級對大陸媒體的歧視和政治打壓。針對美方此次將6家中國媒體增列為「外國使團」，大陸上周已經表明了嚴正立場，要求美方改弦更張，糾正錯誤，撤回將中方6家媒體作為外國使團列管。但美方全然不顧中方正當合理要求和嚴正警告，執意升級對中國媒體駐美機構和人員的政治打壓和汙名化行動。

趙立堅說，作為回應，中方要求《美國廣播公司》（ABC）、《洛杉磯時報》、《明尼蘇達公共電台》、《美國國家事務出版公司》、《新聞週刊》、《美國專題新聞社》等6家美國媒體駐華分社，自即日起，於7日內，向中方申報在中國境內所有工作人員、財務、經營、所擁有不動產資訊等書面材料。

趙立堅強調，中方上述措施完全是對美方無理打壓大陸媒體駐美機構被迫進行的必要對等反制，完全是正當合理防衛。美方有關做法專門針對大陸媒體，是基於冷戰思維和意識形態偏見，嚴重損害中國媒體的聲譽和形象，嚴重影響大陸媒體在美正常運作，嚴重干擾中美正常人文交流，暴露其自我標榜的所謂「新聞自由」的虛偽性。

他表示，中方敦促美方立即改弦更張、糾正錯誤，停止對大陸媒體的政治打壓和無理限制。如果美方一意孤行，錯上加錯，中方必將採取進一步的反制措施。

(中時新聞網)