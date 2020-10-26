台中深夜車禍2傷 小客車漏油、車頭全毀 23:372020/10/26 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小客車車頭嚴重毀損並漏油。（摘自臉書〈我愛大甲2〉／陳淑娥台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 救護車將傷者緊急送醫。（摘自臉書〈我愛大甲2〉／陳淑娥台中傳真） 台中市清水區晚間9時許中華北路發生車禍，一台小客車與機車因故發生相撞，造成2名駕駛分別受傷送醫，目前仍在救治中，該小客車車頭嚴重凹陷並漏油。警方正在釐清雙方是否有酒駕，以及調查事故原因。 (中時 ) #小客車 #漏油 #車頭 #車禍 #方正 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中天換照聽證會今登場 藍委集結、高雄民眾包車北上力挺 08:372020/10/26 政治 氣質女星遇渣男 怒槓小三遭設計下場超慘 15:272020/10/26 娛樂 發掘大橋頭故事 戴上耳機邊走路邊看戲 19:142020/10/26 生活 21歲男歌手車禍慘死 「屍體離奇2天才撈到」爸媽崩潰 15:332020/10/26 娛樂 頭條揭密》戰術小勝戰略大捷 扭轉台海歷史的古寧頭戰役 16:352020/10/26 政治 國中女遭大小堂哥輪流凌辱 大卡車路邊暫停也遭毒手 11:062020/10/26 社會 桃園復康巴士成身障者的腳 免費探索台灣 19:062020/10/26 生活 苗可麗戶頭剩3位數 滷味藏2000元紅包如及時雨 14:422020/10/26 娛樂 網友捕獲！純電野馬 SUV Ford Mustang Mach-E Premium 現身台灣！ 17:332020/10/26 汽車情報-汽車新聞 假車禍詐領保險金62萬 自導自演撞擊倒地還報數大喊「123」 16:212020/10/26 社會 寶島熱門新聞 台中深夜車禍2傷 小客車漏油、車頭全毀 - 寶島 看春雪刷白小金門離島 白色秘境藝術季11／1登場 - 寶島 台南女兒王彩樺 化身觀光大使行銷府城 - 寶島 水保防災起步走！走進苗栗扎根環境及防災教育 - 寶島 小琉球「菸蒂投票箱」向環保小尖兵致敬 逗趣設定兼具社會實驗 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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