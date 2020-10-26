救護車將傷者緊急送醫。（摘自臉書〈我愛大甲2〉／陳淑娥台中傳真）

台中市清水區晚間9時許中華北路發生車禍，一台小客車與機車因故發生相撞，造成2名駕駛分別受傷送醫，目前仍在救治中，該小客車車頭嚴重凹陷並漏油。警方正在釐清雙方是否有酒駕，以及調查事故原因。

(中時 )