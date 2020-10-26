陸網瘋傳廖啟智淪落街頭賣衣。（圖／翻攝自微博）

香港資深男星廖啟智入行多年，演過許多電視劇、電影等，包括《無間道II》、《新警察故事》、《証人》、《危城》、《無雙》等，更8度提名、奪下2次香港金像獎男配角，未料他近日遭瘋傳淪落街頭賣衣，讓經紀公司不得不跳出來澄清真相。

近日，許多微博營銷號瘋傳一段廖啟智在街頭賣衣服的影片，並斷章取義用「老戲骨落魄潦倒」形容廖啟智，稱他現在淪落到賣衣服為生，影片、消息在陸網傳開。

原來是廖啟智去年拍片的畫面被亂傳。（圖／翻攝自微博）

對此，廖啟智所屬公司稍早就發聲明闢謠，表示網上流傳的影片，其實是廖啟智去年所拍電影《再見女人街》的劇照及花絮片段，而影片裡也可看到有工作人員在一旁，廖啟智甚至還拿著劇本，讓公司火大開腔：「這種不經核實內容便胡亂發放訊息實有違道德。本公司將會保留追究假新聞權利。」

隨著公司曝光真相，大陸網友對營銷號傻眼之外，同時也大讚廖啟智「演員演的就是像，以假亂真了」、「這就是演員」、「說明人家演技好」。

(中時新聞網)