青龍影帝劉亞仁與《梨泰院CLASS》劉宰明主演的《收屍人》在韓國累積票房突破30億韓幣。該片獨特的角色設定和反諷社會的故事，有別以往的犯罪電影，令許多觀眾耳目一新。為了詮釋劇中角色，劉亞仁在開拍前特地狂吃炸雞和冰淇淋增重15公斤，展現不同以往的模樣。

劉亞仁在劇中的無台詞演出也造成話題，但這也為他帶來後遺症，他表示：「我失去了背台詞的能力……這是真的！最近在拍攝台詞很多的作品，感到相當煎熬。我所飾演的跟宗教有關的角色台詞十分多，很辛苦。」許多觀眾在觀賞完《收屍人》後，都認為劉亞仁再度創造出「人生角色」，對此他表示：「我在劇中雖然沒有台詞，但這是部盛載真心的作品。雖然沒有給予明確的答案，但我希望這能成為一部對每位觀眾都別具意義的電影。」

劉亞仁與劉宰明首度合作扮演收屍人。（車庫娛樂提供）

劉亞仁甚至形容《收屍人》就像一部「在春天的白天喝酒」一樣的作品，他說：「因為會令人感到很自由！春天的陽光很溫暖，傍晚的風感覺很棒，就像是這樣的電影。我想《收屍人》是部能滲入觀眾人生的電影，不吵不鬧，會令觀眾在人生中不斷想起的一部作品。」洪意晶導演則表示：「《收屍人》是部鹹鹹甜甜的作品，很難以一個味道定義這部電影。嚐起來的味道或許有點奇怪，但希望觀眾都能覺得很合得來。」電影10月30日在台上映。

(中時 )