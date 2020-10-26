改編自真人真事的勵志好片《獅子山上》，講述因車禍意外而下半身癱瘓的「亞洲攀岩王」紀大偉，不以自己的障礙為限，最後憑一架輪椅一雙手，重新攀登香港精神獅子山頂峰。由《歐洲攻略》林德信擔綱主演，其父親為香港樂壇大魔王、連劉德華都尊稱其為恩師的林子祥，繼母則是歌后葉蒨文，擁有星二代的光環的林德信並不自負、為人謙虛又勇於挑戰自我，為了最新作品《獅子山上》學習攀岩，真正徒手爬上約等於1棟台北101的獅子山，熱血演繹缺而不遺憾、鼓舞人心的生命鬥士，電影現正熱映中。

歌影視三棲的香港男星林德信，繼承了父親林子祥的藝術基因，不僅曾獲第三十五屆十大中文金曲最有前途新人獎優異獎，參與《常在你左右》、《非分熟女》、《歐洲攻略》等多部影視作品演出，另一項隱藏才華，更是一位逾10年經驗的專業瑜珈老師，健美好身材與好個性，讓他有「瑜珈男神」之稱。此次主演《獅子山上》，攀上5級難度的獅子山，從未接觸攀岩的他，接受2個禮拜的魔鬼訓練，雙手爆肌苦練，為了拍攝泳池攀岩場的那場戲，更曾帶著輪椅做了300次引體向上，笑說：「我從來沒有見過自己有這麼多肌肉線條。」林德信真實體現獅子山上不服輸的精神，突破從影以來最大挑戰。

林德信在片中演出調適車禍後心理與身體的轉變。（捷傑電影提供）

在《獅子山上》二度合拍電影的港星林德信與衛詩雅，此次一個坐著輪椅、一個挺著大肚，真情詮釋共患難的新婚夫妻，意外身殘的攀岩運動員，如何在另一伴的支持下再次迎難而上的動人故事。默契極佳的兩人，不但彼此合作愉快，曾演出《掃毒2》、《法海：白蛇傳說》的衛詩雅，大方稱讚林德信的笑容會融化人，完全她的菜：「不過做他伴侶要注意，他做錯什麼事，他只要對你笑一笑，就會原諒他啦。」兩人在片中更有床上戲，衛詩雅笑說：「只是在床上談心。」林德信也坦言這場戲一句「下一世不會再選你」台詞，讓他真情流露眼眶濕，並希望之後有機會再一起拍一部純愛電影。

電影《獅子山上》第16屆香港亞洲電影節開幕片，由提名香港電影金像獎新晉導演梁國斌指導，改編自曾是世界排名第8的攀岩菁英黎志偉的真實故事，由樂壇傳奇林子祥之子林德信主演，將角色從半身癱瘓到奮起振作的精實體態「脫胎換骨」般呈現，更掌握面對殘缺仍為人父、仍為追夢的心理轉變。電影將生命歷經的苦澀化成前進力量，主角林德信也很高興能藉由電影認識到攀岩運動員的世界：「當你跌下去後，如何尋回自己的方向？如果我沒有爬上獅子山，我不會感受到。」

(中時 )