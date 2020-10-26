國家通訊傳播委員會（NCC）召開「中天新聞台（中天）換照審查聽證會」，原本表定時間僅4個小時，結果卻展開逾6個小時的馬拉松式審查。旺旺集團董事長蔡衍明出席後感嘆，自己最近才發現，在年輕人心目中形象很差，本來想當年輕人的偶像，卻意外變成嘔吐的對象。

26日上午，聽證會在NCC大樓召開，由NCC委員蕭祈宏、林麗雲和王維菁擔任主持人，參與鑑定的七名專家學者（鑑定人）分別為「公民參與媒體改造聯盟」召集人林月琴、「台灣人權促進會」副會長沈伯洋、「中央研究院」法律學研究所研究員廖福特、「輔仁大學」傳播學系副教授陳順孝、「東吳大學」會計系副教授柯瓊鳳、「中國文化大學」新聞學系副教授陳慧蓉、「台北大學」經濟學系教授郭文忠。

但七位鑑定人，在會議還沒結束前，卻總共有五位提前離場，餘下留在場內的二位鑑定人，人在眼前還拒絕中天提問，僅說「書面回覆」，說清楚怎麼鑑定很難嗎？

對此，蔡衍明董事長26日傍晚在臉書發文吐露心聲表示，「最近我才發現我在年輕人心目中形象很差，本來想當年輕人的偶像，卻意外變成嘔吐的對象」，「所以今天站出來呼籲，未來將與年輕人一起來愛台灣、救台灣」。並Ｈashtag「真道理性真愛台灣」、「愛台灣就是讓台灣人日子過得更好」。

貼文一出吸引上千人留言回應，其中還包括國民黨金門立委陳玉珍，她留言表示「加油！不信真理喚不回」。其他網友也紛紛留言為蔡董事長打氣，「今天NCC詢問旺董的問題全部都是引導式問話，太可惡了」、「中天加油，旺董加油」、「旺董加油，鑑定人根本在莊孝欸」、「加油，我們挺你挺中天」。

(中時新聞網)