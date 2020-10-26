轉眼間已到秋末冬初的微涼時節，北部也已陸陸續續出現「1字頭」低溫，讓溫泉湯屋、旅館也慢慢湧進泡湯人潮。不過一位女網友卻誤闖一間「吸血」旅館，三天二夜結束後不但沒有放鬆，反而換來全身滿是跳蚤叮咬過的腫包。讓她崩潰直呼「根本是一場惡夢！」

「真的是史上最讓人無言的住宿體驗！」原PO在Dcard論壇上痛批，上周末和家人原本計畫來場三天兩夜的溫泉行，在住進北投一間溫泉旅館後，「沒想到根本就是惡夢的開始」。原PO指出，原本她們選擇的是一間塌塌米的房型，但一進門就被蟲咬，馬上請櫃台更換房型後，一家人仍被蟲子叮咬到難以入睡，隔天早上起床，幾乎全身都是被咬的痕跡。

一位女網友卻誤闖「吸血」旅館，三天二夜結束後不但沒有放鬆，反而換來全身滿是跳蚤叮咬過的腫包。(摘自Dcard)

原PO說，入住第二天，依舊在進門當下就全身發癢，甚至嚴重到完全不敢脫衣服的程度。(摘自Dcard)

原PO接著說，入住第二天，依舊在進門當下就全身發癢，甚至嚴重到完全不敢脫衣服的程度。此外，旅館設備也相當老舊，浴室還有發霉的痕跡，這也終於讓原PO一家人忍無可忍，告訴櫃台要提早退房離開。雖然後來業者表示願意退款和付醫藥費，但這不好的經驗也讓原PO直呼，「以後真的要就選好一點的旅館住」。

從原PO照片可看到四肢都有被蟲類叮咬過後的傷口，畫面十分驚悚，而網友推測，應該是跳蚤叮咬的痕跡。網友表示「好誇張喔，看起來像跳蚤」、「是跳蚤...之前也被咬過，之所以是跳蚤是因為它的傷口會是一列的」、「是跳蚤沒錯，跳蚤通常一次會連著咬兩包以上」、「超級噁心⋯⋯希望妳可以趕快好起來」、「看有沒有跟著回家？我們家之前出現燻了好幾次棉被才殺光」。

(中時新聞網)