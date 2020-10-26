周日，英國最精銳的特種部隊在英吉利海峽，奇襲了一艘希臘籍油輪「仙女座號」(Nave Andromeda)，成功從7名偷渡者手中奪回這艘船的控制權，油輪的所有者對英國表示感謝。據信參與這場行動的成員中，就有神秘的英國特種快舟部隊(Special Boat Service)，不過英國國防部仍然保持「既不承認也不否認」的回應。

英國特種快舟部隊SBS，是最低調神秘的海上突擊隊。(圖/皇家海軍)

任務與目的(task and purpose)報導，仙女座號的船主表示，7名不速之客是在奈尼利亞的拉哥斯(Lagos)偷渡上船，之後以武力威脅船員，試圖控制船隻。

油輪航行到英格蘭南部懷特島(Isle of Wight)附近，英國突擊隊以直升機空降的方式登陸油輪，之後成功找到受困船員，並制服7名偷渡者。

英國國防大臣華萊士(Ben Wallace )和內政大臣帕特爾（Priti Patel）在行動之後表示，「突擊部隊成功控制油輪，也逮捕偷渡者，船員都安全。」

國防部拒絕證實著名的SBS部隊是否有參與，這種官樣回答符合英國政府不評論特種部隊行動。

但知情人士稱，SBS確實參與其中。

SBS屬於英國海軍的特種部隊，經常與英國陸軍空降特勤隊SAS(Special Air Service)相提並論，兩支部都是是英國最秘密的特種部隊。

SBS的歷史可以追溯到第二次世界大戰，執行了大君主行動(Operation Overlord)之前，調查諾曼第海域的水文情況，之後的70年，也經常參與國際上的許多衝突與戰爭，包括阿富汗和伊拉克。

美國海軍的海豹突擊隊(SEAL)正是學習SBS而組建。

目前尚不清楚偷渡者的意圖，能確定的是，每年成千上萬的非法移民試圖越過英吉利海峽到英國。

(中時新聞網)