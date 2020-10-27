娛樂8點半》34歲大陸男星經超曾演出《溫暖的弦》、《魔都風雲》等，2年前他因演出《如懿傳》中不離不棄守護女主角周迅的「凌雲徹」一角走紅，被網友封為暖男男神，一炮而紅後觀眾才發現他早在2014年就結婚組了幸福家庭，妻子是有過一段婚姻的「小李琳」，而經超對小李琳和前夫所生的女兒露茜視如己出，過去他受訪談讓繼女初次喊自己爸爸，費盡苦心。

外型陽光、有一雙濃眉大眼的經超2年前因為《如懿傳》才廣為觀眾認識，被網友封為「大陸版彭于晏」，後來他接受陸媒專訪，透露185公分高的他分享第一眼見到160公分高的周迅，第一個想法是對方好嬌小，「但我覺得她身上是有一股靈氣的，感覺會發光，特別的生動」。

經超和小李琳一家四口。（圖／翻攝自經經經超微博）

經超更爆料，周迅雖然個子很小，但特別有個性、很吸引人，有次周迅聽到兩人身高差異大，第一個反應就是不服輸站起來和經超比身高，他也對周迅的豪爽印象深刻，有回聚餐，周迅本婉拒喝酒，沒想到被大家勸酒喝開後，周迅竟沒架子的對眾人大喊：「誰都不許走」，個性十分可愛。

據知，經超年輕時的志向本來不是當演員，因父親是醫生，經超本來也有意念醫學大學，卻陰錯陽差被星探看上拍廣告、上了北電，同屆同學還有楊冪，但畢業後星途一開始不順，有3、4年期間都要太太「小李琳」幫忙養家，而他不避談那段不如意的過去，還打趣說偶爾會跟老婆說懷念吃軟飯的日子，沒經歷過很難想像這一切。

經超的太太「小李琳」大老公6歲，本名李佳璘，以《上錯花轎嫁對郎》一劇而走紅，也曾和袁詠儀、倪齊民演出《真愛之百萬新娘》，早年她和大她8歲的學長、上海戲劇學院表演系的老師李雪濤有過一段婚姻，育有一女，但最終告吹，2014年經超發文承認和小李琳領證結婚，3年後生下一女「小年糕」，因女兒正好是在過年要吃年糕的季節出生。

經超形象多變。（圖／翻攝自經經經超微博）

經超和小李琳雖身處演藝圈，但婚姻十分穩定，男方幾乎從來沒傳出緋聞，也常大方分享幸福家庭日常，可謂模範夫妻，經超說，認定太太的主因是小李琳總會支持他做任何事，近年他走紅也加倍回報老婆，做過最浪漫的事就是將辛苦賺來的錢一分一毫不留的全交給太太，以示對妻子的信任，節省的他私下甚至沒有自己的信用卡，有的只有小李琳給他的附卡。

小李琳過往透露，剛結束第一段婚姻時，曾經歷一段相當灰色的日子，獨自帶著女兒並扛起家計，成為了女強人，遇上經超後，起初小李琳並不敢接受男方的感情，經超笑言為了追太太勤練廚藝，還親自為小李琳下廚燉豬蹄，後來小李琳的母親生病，經超推掉工作自願幫忙照顧小李琳母親，最終打動女方。

經超分享第一次聽到繼女叫自己爸爸時內心激動。（圖／翻攝自秒拍）

兩人結婚後，經超為了得到小李琳和前夫所生女兒的心也用盡心力，前幾年他上深圳衛視受訪透露他對繼女露茜愛屋及烏，有次經超還當著露茜的面和繼女的生父一塊喝酒聊天，只為了讓露茜解開對生父的心結，相信「兩個世界」都是愛著她的，又因為露茜十分內向、封閉，起初總不讓經超擁抱，經超笑說只能「放長線釣大魚」，幾年來經超都不氣餒，持續和露茜溝通談天，對經超的稱謂終於開始有了改變，從「超爸」變成「爸爸」，經超坦言，第一次聽到繼女叫她爸爸時，「感覺好啊！老激動了！」

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(中時新聞網)