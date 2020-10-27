【回憶殺】90年代玉女歌星李之勤外型清新脫俗，當年以一首《想你會想我嗎》出道就紅遍台灣，但她沒眷戀五光十色的演藝圈，毅然決然飛往美國學習服裝設計，旅居多年後又忘不了在舞台發光的感覺，回台重拾藝人身份卻遇到瓶頸。

根據《民視新聞》報導，李之勤選擇在最紅之際退出演藝圈，是因為內心冒出「該做自己了」的聲音，決定放下一切，輕裝飛往美國學習服裝設計，希望能一圓設計師的夢想。

李之勤急流勇退，飛往美國追設計師夢想。（圖／中時資料照）

李之勤剛到美國便順利錄取美國前二大設計學院之一的紐約帕森斯學院，2年後畢業時卻遇上美國經濟危機，求職到處碰壁，只能退而求其次先當助理設計師，庸庸碌碌了3年多，赫然驚覺最愛的還是站在舞台上唱歌的自己，於是，她馬上丟了辭呈，返回台灣尋求發展機會，沒想到卻遇上出道以來最大的困難。

李之勤赴美追夢 返台重回鎂光燈

由於是歌手出身，李之勤對演戲一開始可說是相當陌生，經歷好幾次挫敗，所幸她抱持著不肯放棄的精神，終於找到演戲的訣竅，自豪地表示可以接18歲到73歲的角色。

除了在演戲找到熱情，好學的李之勤還培養跳國標舞的興趣，即便體力大不如前，仍正面挑戰，加上學設計時練得的繪畫功力，堪稱多才多藝的美魔女。

(中時新聞網)