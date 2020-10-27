德國聯邦情報局(BND)的前任局長辛德勒警告，大陸距離「稱霸世界僅有ㄧ步之遙」，歐洲國家必須盡快認知此一威脅，並禁止華為參與歐洲5G網路建設。此外，他也警告自從德國總理梅克爾於2015年向難民打開德國大門後，德國的「穆斯林大水庫」已瀕臨潰堤，一有風吹草動便會遭到「煽動」。

《每日郵報》26日報導，大陸非常「聰明地」將影響力擴散至歐洲、非洲與亞洲各地。由於中共的科技先當先進，讓德國無法分辨北京是否有意將其用於「邪惡的用途」之上。因此，他呼應德國政府禁止華為參與5G設備的投資，以降低對北京的依賴。恰好回應華府憂心華為成為中共監控全球的白手套。

雖然美國施加沉重壓力，要求歐洲各國禁止華為參與5G建設；但迄今為止，德國尚未嚴格限制華為投資。辛德勒憂心，華為恐在5G系統中安裝「後門」以截取資料。屆時，北京若喊出「我們將關閉你的通信網路」，恐影響柏林的政策走向。

他坦承，經濟上的某種依賴性不可避免，例如德國汽車業每年向大陸銷售超過25萬輛汽車，德國最大貿易夥伴是大陸；但德國政府應該努力減少依賴性，而非一切都從「商業關係」考量。

此外，他也指控大陸在南海的「侵略行為」，恰巧為其政經霸權日益茁壯的證據。

他也警告，梅克爾對難民的開放政策，等同在德國境內設立巨大的「穆斯林大水庫」。不但讓恐怖份子得以在德國招募新血，若恐怖主義在德國發動攻擊，也極容易攪亂「穆斯林大水庫」的一池春水。

他進一步解釋，大量難民容易遭到煽動，而成為恐怖分子招募新血與發動暴力攻擊的培養皿。來德國求生的難民如果找不到工作與庇護，很容易為激進分子所用，進而在歐洲各地發動攻擊。

(中時新聞網)