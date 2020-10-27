為回應美國上周公佈把6家陸媒列為「外國使團」，大陸26日正式宣布中方反制措施。大陸外交部發言人趙立堅表示，中方要求美國廣播公司（ABC）、《洛杉磯時報》、明尼蘇達公共電台、美國國家事務出版公司、《新聞週刊》、美國專題新聞社等6家美國媒體駐華分社，自即日起，於7日內向中方書面申報在中國境內所有工作人員、財務、經營、所擁有不動產信息等資料。

趙立堅強調，中方上述措施完全是對美方無理打壓中國媒體駐美機構被迫進行的必要對等反制，完全是正當合理防衛。美方有關做法專門針對中國媒體，是基於冷戰思維和意識形態偏見，嚴重損害中國媒體的聲譽和形象，嚴重影響中國媒體在美正常運作，嚴重干擾中美正常人文交流，暴露其自我標榜的所謂「新聞自由」的虛偽性。

趙立堅表示，中方敦促美方立即改弦更張、糾正錯誤，停止對中國媒體的政治打壓和無理限制。如果美方一意孤行，錯上加錯，中方必將採取進一步的反制措施。

美國21日宣布，將「一財全球」、《解放日報》、《新民晚報》、中國社會科學雜誌社、《北京周報》及北京《經濟日報》這6家中國媒體列為「外國使團」，稱此舉旨在對抗中共在美國的政治宣傳。

(中時 )