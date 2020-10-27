台中市一名51歲林姓市民在施打流感疫苗10天後，被診斷出急性多發性神經炎，有生命危險，而綜藝天王吳宗憲26日開直播也提到自己去打了流感疫苗，並透露打完後身體產生巨大變化，建議沒習慣打疫苗的人別去施打。

吳宗憲26日在錄節目《綜藝大熱門》之前，特意開直播和粉絲互動，他表示自己整個人目前是很昏的狀況，原來是他前幾去打了流感疫苗，沒想到施打過後竟暈了好幾天，甚至需要人攙扶的程度。

吳宗憲提到，自己一輩子都沒打過疫苗，自認本身抗體很好，未料這次聽從他人建議去接種流感疫苗，「一打…唉唷威呀，我打第3、4天了，現在整個世界是昏眩的。」更建議大家：「夭壽，他那種症狀很可怕，沒有那個習慣真的不要亂行動！」

吳宗憲說，讓自己身體有抗體很重要，自己一生沒打過疫苗，沒想到會不適這麼多天，讓他直呼自己不應該「假會」：「我後悔了。」另外，吳宗憲還表示：「我不知道打疫苗會產生那麼巨大的變化，整個人像喝了2瓶威士忌一樣。」對於流感疫苗的副作用印象深刻。

(中時新聞網)