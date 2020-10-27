一位女網友近日在賣場上發現，一頂原價約500元的遮陽帽，只賣不到200元的價錢，直呼「也太便宜了吧！」(摘自Costco好市多 商品經驗老實說)

美式賣場好市多（Costco）不僅販售眾多優惠進口商品吸引民眾前來採購，有時候換季出清商品降價更不手軟。一位女網友近日在賣場上發現，一頂原價約500元的遮陽帽，只賣不到200元的價錢，直呼「也太便宜了吧！」不過內行好市多會員一看到標價牌上的2處細節，就秒懂是賣場出清商品。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上表示，在賣場內看到一頂抗UV遮陽帽，售價197元直呼「我懷疑是不是標錯價，也太便宜了吧！記得原價500多」。引起不少網友討論，紛紛猜測「可能是標錯或消庫存，官網剛剛查詢含運589元」、「換季商品，要買要快，下好離手！」、「促銷」。

只要看到商品販售價格尾數是「7」、商品貨號末端有加註「*」符號，代表即將下架和出清。(摘自Costco好市多 商品經驗老實說)

到底是促銷還是清庫存？對此，一位內行網友就指出，可從「販售價格」和「商品貨號」來判斷是否為出清特價。只要看到商品販售價格尾數是「7」、商品貨號末端有加註「*」符號，代表即將下架和出清，也代表是最後購買時機。網友表示「銷庫存的唷 我去年有買到可捲式遮陽帽97」、「結尾就是清庫存啊」。

(中時新聞網)