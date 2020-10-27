美國總統大選投票日剩下不到10天，這場影響全世界政經局勢的選舉，到底會由總統川普連任還是民主黨候選人拜登挑戰成功，引起矚目。但台灣人更關心的是，美國大選後新任總統是否會調整對台政策。有港媒認為，川普若連任，將可能進一步發展出兩種結果。

《中評社》27日發表社論直言，這次競選雙方，都沒有操作「台灣牌」的動作，目前也還沒有出現「十月驚奇」，但美國未有新動作，真與解放軍近期多場軍演有關嗎？評論認為，美國「一中政策」是具有長期性、結構性和朝野共識性的，未來不論誰主政，都將提升美台關係，至近40年來最高，這讓台灣內部一些獨派勢力有妄想空間。

評論預測，若最後大選結果由川普成功連任，在川普過去4年民粹治國的模式下，美台關係將獲得徹底提升，但今年因為疫情影響、「BLM(黑人的命也是命)社運」浪潮席捲全美，等因素影響下，美國民意結構已發生結構性變化，若川普連任，美台關係可能往兩大方向發展。

第一，美國朝野兩大黨「反中成共識」，台灣內部獨派勢力迎合美方，塑造「親美反中」形象，在川普勝選後，這股民粹可能讓獨派謀動進一步逼宮，後果將可能使台海面臨前所未有的戰爭風險。

第二，稍微略知美國冷戰演變史的人，或許知道，美國政府背後是由數個極為龐大的軍工複合體在背後支持，若川普連任，將可能從台灣身上，汲取更大的利潤，賣更多武器給台灣。

反之，評論也預測，若拜登擊敗川普，挑戰成功，美中關係將迎來一段緩和期，美台關係也將隨之重返過去的互動範式，但值得注意的是，民主黨的一中政策，將呈現出「本質目標不變、手段形式有變」的特徵，「棄台論」將大幅降低，拜登也可能尋求「美台準同盟關係」，因為這已是美國兩大黨弱化後冷戰時期「一中政策」共識。且拜登若上任，也將延續「台灣豪豬化」、「再堡壘化」的政策基調，讓大陸攻台成本大幅增加。

(中時新聞網)