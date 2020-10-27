#永遠的邁騙心魔💔 #邁騙只會東施效顰卻學不到精髓 去年高雄市議員街訪，證明國魚就是高雄市「最佳代言人」！ 不用多花錢、不用每個月換代言人，有國魚在，就是滿滿的人潮+錢潮啊‼️ 由韓黑父母不崩潰發佈於 2020年10月25日 星期日

前高雄市長韓國瑜離開高雄後，回到雲林沉潛休息，但一舉一動仍備受關注，不斷被傳出會參選下一屆國民黨主席、2022縣市長選舉。有粉專找出以前韓國瑜在議會接受質詢時的相關畫面，並指去年綠營議員就已證明，韓國瑜才是高雄市的最佳代言人，網友們也很感嘆，「思念總在分手後」。

臉書粉專《韓黑父母不崩潰》26日發文指出，去年高雄市議員街訪，證明國瑜就是高雄市「最佳代言人」！該粉專還直言，不用多花錢、不用每個月換代言人，「有國瑜在，就是滿滿的人潮家錢潮啊！」

而該粉專PO還出一張照片，並在圖中寫下，「綠議員街訪高雄最佳代言人是韓國瑜」、「67市長市長望塵莫及，可憐哪」，而照片內容是去年5月民進黨高雄市議員陳慧文質詢時，播放他街訪民眾關於高雄觀光代言人看法的畫面。

從高雄市議會的影音資料中可以發現，除了五月天以外，有不少民眾認為韓國瑜出來代言高雄觀光。而當時陳慧文也在議會中指出，如果想尋求不支付代言費的方式尋找代言人，她認為，「那高雄最好的代言人就是韓國於市長本人，也不用再去找其他人了」。

網友們也留言回應，「思念總在分手後。這就是高雄人的心聲」、「高雄人不知惜福趕走苦民所苦的韓總及優質的執政團隊後悔莫及了」、「韓國瑜的魅力、本身就是最佳的代言人、無庸置疑」。

但也有網友說，「韓的一年多執政無能，舉債賣地卻無具體成果」、「甘你們屁事，光復把草包趕出去高雄啦，爬樹、聞漂白水，笑死人了」、「光復了市長，不會每天睡到中午，上班遲到，每天唬爛害高雄人被嘲笑！現在的高雄越來越好，天天看得到市長」。

(中時新聞網)