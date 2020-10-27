中天新聞台換照案，國家通訊傳播委員會（NCC）破天荒舉辦聽證會。過程中，為陳述完整，中天方面請求鑑定人可陳述時間可否允許延長獲准，但中天方面提出希望用PPT來說明時卻當場遭駁回，對於外界好奇中天PPT的內容，大致整理如下。

一、針對中天新聞台是否已履行前次換照之附款與行政指導及評鑑命改善事項？中天表示，皆已履行；獨立審查人的問題，詳後述。

二、NCC質疑，中天新聞台過去是否有營運不善之情事？違規裁罰案件是否過多？自律內控機制是否失能？

中天表示，公司每年均有獲利，在財務上並無經營不善之情形；同時，中天新聞也無內控管理面的營運不善的問題。

至於中天是否有違規裁罰案件過多的問題？中天方面指出，中天新聞自103年12 月12日取得執照後至106年12月11日的前三年評鑑為「合格」，且這段時間沒有任何遭裁處罰鍰之紀錄。遭裁罰案件的部分，21件中有16件尚未確定。

此外，基於以下原因，中天認為並無裁罰過多之情形：

1.尚未確定之裁罰案件，不能做為是否准予換照之衡量因素

2.評論節目（尤其是政論節目），不應成為違反衛廣法第27條第3項裁處罰鍰之對象。

3.主管機關所認定中天新聞違反事實查證原則的類型，不應成為換照無法通過的原因。

4.政治性質的新聞或評論，主管機關對於「事實查證原則」的查證義務程度不應採取嚴格標準。

5.關於罰鍰金額21次共1073萬，僅133萬確定。

6.主管機關對於裁罰所進行的程序及聽證前程序，違反正當程序原則。

7.中天新聞遭裁罰次數的類型，相較其他電視台並未過高。

8.裁罰案中，其中一件關於「設立獨立審查人」的裁罰，屬於明顯的違法處分。

9.播報特定人物比例過高（則數過多、秒數過長）不應成為裁處警告及罰鍰的理由。

對於自律內控機制是否失能？中天表示，併同下一個議題說明。

三、對於中天新聞台之內控機制中天新聞台之內控機制是否足以確保下列事項：

1.落實節目製作流程自律。

2.避免外界不當干預新聞製播。

3.自律倫理會員會有效運作。

4.獨立審查人有效運作。

5.改善過去違規情事，並提升新聞專業自主。

中天新聞在執照期間自律內控機制均正常運作，專責的編審均能發揮功能，並定期對於員工教育訓練，以避免違規情況發生，中天指出：

1.上述裁罰案件不足以認定自律內控機制失能，未來亦將嚴格執行節目製作流程自律減少錯誤。

2.關於自律倫理委員會一直以來均運作順暢，定期召開檢討並提供製播新聞及評論節目的建議，當能預防避免編採製播上可能發生之錯誤。

3.中天新聞於108年7月1日已設立獨立審查人，每週均有指導提醒新聞製播的可能瑕疵，發揮預防及避免錯誤的功能，至申請換照時已開過64次會議。

對於新聞製播是否受外界干擾？中天表示：

1.外界─來自新聞部以外的負責人或大股東。已如前述，不再贅述。

2.外界─中國政府。中天新聞從未接受中國官方的補助，只有因在香港上市的中國旺旺控股公司的子公司因為製播廣告而在中天亞洲台播放，中天電視公司收取廣告費。至於中國旺旺控股公司的子公司接受中國當地地方政府的投資獎勵，完全合法，任何一家在大陸投資的公司，不論是台商或是外資均是如此，這個部分陸委會已經說明。

四、中天新聞台之人事組織及執行能力是否足以落實營運計畫？財務結構與財務狀況是否健全？其股權結構與負責人是否對新聞獨立製播有不利影響？

1.人事組織及執行能力落實營運計畫毫無任何問題，目前中天新聞的人事組織不論是高階管理階層及新聞部總監、編審、製播均是專職並未在旺中集團的其他公司兼職。目前人事組織，絕對足以落實未來營運計畫。

2.財務結構與財務狀況並無任何問題，執照期間並無營運虧損，此部分此參見財報資料

3.中天電視公司股權結構：神旺投資持股百分之75，其餘由另外二位利害關係人持有，中天電視公司股東全部都是本國公司。

4.股權結構與新聞製播之關係：蔡衍明先生對於新聞部的新聞自主完全尊重，已如前述。並無影響新聞製播的自主性及無法落實觀點多元的情形。

五、中天新聞台節目規劃，是否落實視聽多元及弱勢保障？

這個部分中天新聞有多元的節目規劃，請參考換照營運計畫及聽證會意見書（一）、（二）。

六、中天新聞台員工之勞動權益，是否受到確實保障？

這個部分請參考換照營運計畫及聽證會意見書（一）、（二）。

七、中天新聞台換照案對「國家安全」、「產業整體發展」、「公共秩序或善良風俗」有何利或不利之影響？

「國家安全」的部分，《衛廣法》條文是指「營運計畫」的內容對於國家安全影響，中天認為，難以想像中天新聞台申請換照的「未來六年營運計畫」會對國家安全產生不利影響。而中天對於中國大陸的介紹比例比較高，反而是多元觀點的表現；蔡衍明董事長的立場或言論，這屬於個人言論自由的範疇；過去營運計畫並無任何對於國家安全有不利影響，未來六年營運計畫當然也沒有此問題。

「產業整體發展」的部分，依據條文規定是指「營運計畫」的內容對於產業整體發展的影響。不是中天新聞台的傾向立場或蔡衍明董事長的言論，對於產業整體發展的影響；也不是中天新聞換照成功後與其集團的其他媒體的整體影響力對於產業整體發展的影響（媒體壟斷問題不是換照的議題）；中天新聞的未來六年營運計畫內容，對於實現「多元觀點」、「開拓國際空間」、「加強區域文化交流」、「保障公眾視聽權益」將有正面的影響。

「公共秩序或善良風俗」的部分，難以想像中天新聞台申請換照所擬的未來六年營運計畫會對公共秩序或善良風俗產生不利影響，且違反公序良俗遭罰的次數相對於其他電視台並不高。

八、中天新聞台換照案就閱聽眾權益、新聞專業自主、節目品質及勞動權益有何利或不利之影響？

中天方面認為，不讓中天新聞換照顯然才是剝奪閱聽大眾聽見不同報導的權益；不讓中天新聞換照才是否認全體員工基於自由意志對於新聞專業自主的實現；不讓中天新聞換照才是侵害員工工作權、財產權及言論自由的權利。

(中時新聞網)