罷免高雄市議員黃捷第二階段連署，正緊鑼密鼓收件中，「鳳山清捷行動本部」於9月25日宣布，二階段正式啟動後，近期更舉辦車隊掃街遊行，在鳳山出現貪食蛇車隊。罷捷總部發言人徐尚賢指出目前目前正忙著讓罷免連署民眾核對資料和補簽章，具體進度預計將在這月底公布。

臉書粉絲專頁「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」26日晚間發文：「罷捷總部10/27向外擺攤資訊：捷運鳳山站2號出入口旁邊【中華街商場入口處】(光遠路446號) 下午15:00-18:30」五甲肯德基旁，面向小北百貨右手邊(五甲三路與五福二路T字路口)的炸雞店大姐可替罷捷總部【收件】及【提供第二階段連署書】 每日13:00-20:00」。

對於罷捷最新進度，《中時新聞網》詢問徐尚賢最新罷免進度，他指出，連署至少已達3萬份，目前每日都在進行地毯式擺攤，將爭取送出4萬份以上，且也忙於讓民眾核對資料和補簽章，具體數量還沒仔細計算，預計將在10月底會計算並公佈最新數量。

徐尚賢也表示，25日光復節下午的掃街活動，吸引許多民眾到場，當天有上百台機車集結在鳳山行政中心旁，遊行路線並跨越高雄市內4個轄區，現場來了不少挺韓直播主，包括挺韓五虎將「杏仁哥」等人。徐尚賢重申，對於罷免行動會「永不放棄」，不論面對哪些阻礙，都將勇敢地跨越，他也希望大家，能夠站出來支持力挺罷免活動。

(中時新聞網)