小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（27日）新聞重點。

【1】 星率全球之先 停用2款流感疫苗

南韓民眾開始施打流感疫苗後，截至26日已傳出59死，雖然當局認定死因和施打的7種疫苗應無直接關係，但仍引起民眾疑慮。為了預防萬一，新加坡25日率全球之先，暫停使用其中2款流感疫苗。新加坡宣布停用的2款疫苗，一個是SKYCellflu Quadrivalent，由南韓生物科學（SK Bioscience）生產；另一款Vaxigrip Tetra則由全球第五大藥廠法國製藥公司賽諾菲（Sanofi）生產。

【2】獨立審查人職權 NCC根本沒規範

NCC昨舉辦中天新聞台換照聽證會，主持人林麗雲、王維菁多次向擔任獨立審查人的世新大學副校長陳清河提出職權質疑，甚至著墨員工薪資結構等問題，文化大學新聞系教授莊伯仲就說，以陳清河的實務及學術經驗、修養，「是學界大咖型的人物」，也擔任過台視董事長，「連他都做不好的話，其他人還能勝任嗎？我也懷疑」。

【3】歷年最大投資 微軟設資料中心

微軟昨宣布加碼投資台灣，包括落地資料中心、增設雲端硬體團隊、發動產業生態系、注入國際資安資源等四大數位投資新計畫，這不僅是微軟在台最大的投資案，未來還能帶來超過新台幣3000億元經濟產值，創造超過3萬個工作機會。

【4】台南交流道出口改名挨罵 速恢復

國1台南市境內3處交流道出口預告標誌「永康／台南」、「大灣」、「台南」，上周更新為「中正北路」、「復興路」與「中山路」路街名標示，市內光相同路名就有好幾條，不只外地人，連當地人都霧煞煞，搞不清楚說得到底是哪條，網友灌爆交通部臉書，要求「快改回來」！交通部長林佳龍昨日緊急滅火，表示已請高公局檢討，先恢復原來的路標。高公局也說，將再虛心檢討，回復原區名標誌。

【5】日月潭9蛙露8隻 水情拉警報

水情拉警報！昨天日月潭水位降到745公尺，9隻青蛙已經露出8隻。繼桃園、新竹、苗栗及台中已於10月中旬實施減壓供水，旱災中央災害應變中心昨日邀集相關部會，召開第一次工作會報，指揮官、經濟部長王美花表示，面對近年來最嚴峻旱象挑戰，彰化、雲林、南投、嘉義、台南及高雄地區即日起轉為「水情提醒」的綠燈。

(中時新聞網)