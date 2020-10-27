進入秋冬之際，新冠肺炎在歐美兩地又有捲土重來之勢，確診人數激增，加上財政紓困方案談判在大選前再次陷入停頓。26日美股三大指數重挫，道瓊一度跌720點，最終收盤道瓊下跌650點。

美國股市今天開盤重挫，一路走低，主因白宮官員表示對國會通過新的防疫紓困方案不太樂觀。

道瓊工業平均指數下跌650.19點或2.29%收2萬7685.38點。史坦普500指數下跌64.42點或1.86%至3400.97點。那斯達克綜合指數下跌189.34點或1.64%至1萬1358.94點。

此外，新冠病毒感染數激增，投資人擔憂再次實施封鎖將對經濟形成衝擊，歐洲三大股市今天下挫。倫敦FTSE 100指數滑落68.27點或1.16%，以5792.01點作收。法蘭克福DAX 30指數重挫468.57點或3.71%，收在12177.18點。巴黎CAC 40指數跌93.52點或1.90%，收4816.12點。

(中時新聞網)