今年全民運動會代表屏東縣參加游泳項目的黃繼佑，未滿18歲、第一次參加全民運動會就奪下金牌。特別的是，他是「一人泳隊」，在不會游泳、擔任校長的父親黃善祺陪同訓練下，父子倆一路自主學習及訓練，多年來南征北討，屢創佳績。

黃繼佑從小學一年級開始便進行游泳訓練，教練就是他的父親屏東縣東勢國小校長黃善祺。他說，兒子幼兒園時就有「不怕水」的特質，為了顧及課業學習，只好自己教，總以有限的時間利用科學方法，訓練兒子游泳。

這樣的「一人泳隊」是國內游泳界少有的個案，特別的是，黃善祺不會游泳，他四處請益專業教練，更積極上網搜尋游泳專業訓練課程，融會貫通後，結合兒子個人素質與條件轉化為訓練課程，以科學化方式來訓練。

繼佑國三時參加全國中等學校運動會游泳競賽，奪下2面銀牌，1面銅牌；之後開始接觸雙蹼競技，第一次參加全國蹼泳賽就獲得15至17歲級全國最佳成績，代表台灣參加亞洲青少年蹼泳錦標賽，獲得1銀2銅佳績。

目前就讀美和高中三年級的黃繼佑，認為「不要只會游泳，還要會讀書」，因此沒有參加泳隊，也沒有專業游泳教練指導，考高中時放棄進名校名隊的機會，選擇留在社區高中就學，並與爸爸一起自主學習及訓練。

現在他們早上5點30分起床，到屏東大學晨泳1小時，放學後再進行1個小時的肌力訓練，不影響正常上課與課後溫複習時間，以有別於一般體育選手長時間投入訓練的方式，走出不一樣的體育人生。

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(中時新聞網)