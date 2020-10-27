繼本月21日美國國務院批准售台價值總額540億元的3項先進武器後，美國國防安全合作署（DSCA）26日公布，國務院批准售台100套岸置魚叉反艦飛彈系統，包含400枚魚叉飛彈（戰彈）及4枚遙測彈，總價約23.7億美元（約台幣678.46億元），這也是一周內第2度宣布對台軍售。

綜合報導，這項軍售案包括400枚RGM-84L-4魚叉II型地面發射飛彈、4枚RTM-84L-4魚叉II型演習飛彈。另外還包括411個集裝箱、100套魚叉海防系統發射器運輸器、25輛雷達卡車等，總額達23.7億美元。

這是美方繼21日宣布3項先進武器軍售後等，一周內第2度宣布對台軍售，也是川普上任後第9次對台軍售。美國國務院官員表示，近來這些軍售案，是基於台灣關係法，美國向台灣提供必要的軍售，使台灣維持足夠的自我防衛能力。。

據駐美代表蕭美琴先前表示，台美雙方正在磋商一些軍備採購，包括「海岸防衛巡弋飛彈」，它能搭配台灣自主研發的「雄風」飛彈系統，以提升岸防能力，其他磋商中的武器系統還包括「水雷和其它能力，以遏制兩棲登陸或突擊」，台灣希望加強對南海控制島嶼的防禦。

對美國政府宣布新一批次對我國軍售，總統府發言人張惇涵先前表示，美國政府基於《台灣關係法》，持續以具體行動履行「六項保證」的安全承諾，協助我國強化自我防衛力量，我國政府表達誠摯歡迎及感謝。

(中時新聞網)