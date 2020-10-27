地牛翻身！根據中央氣象局的地震報告，今（27日）清晨5時57分，宜蘭近海發生芮氏規模3.7的有感地震。

震央位於宜蘭縣近海，地震深度8.6公里，宜蘭縣最大震度3級、花蓮縣2級、新北市1級。不少民眾都被瞬間的地震搖醒，還好地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出。

(中時新聞網)