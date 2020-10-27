2022年台北市長一戰，藍綠白三大陣營早已頻催戰鼓，三黨鼎立之勢幾成定局。政界分析，國民黨內論口才與形象，立委蔣萬安堪稱一時之選，然而戰力猛烈的台北市議員羅智強也是伏兵，備位隨時接受「指定代打」；台北市副市長黃珊珊行事穩健，掌握重大公共議題，可謂身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲的「分身」，「接棒」意味不在話下。

然而，一度被民進黨視為光復台北市「最猛刺客」的衛福部長陳時中，近期不但頻頻失言，又因開放萊豬和流感疫苗缺貨等議題失分，幾乎被轟下神壇，「先發權」似已拱手讓給立委高嘉瑜和吳思瑤等新生代政治明星。

2022年誰能入主台北市政府，牽動政壇的各種人事布局。（圖／馬景平攝）

面對新冠疫情的肆虐，身為中央流行疫情指揮中心指揮官的衛福部長陳時中，由於指揮調度得宜，的確為台灣打響名號，2月間他哽咽淚灑記者會現場，更替個人迎來網路聲量高峰。

然而，由於近期面臨萊豬開放、台灣口罩國家隊摻入大陸貨混賣、健保費調漲和流感疫苗缺貨等議題挑戰，陳時中的網路好感度節節下滑，Google搜尋趨勢中，他的搜尋熱度持續探底。10月24日，陳時中的網路負面聲量為23％，已遠高11％的正面聲量，另有63％網友中立不表態。

陳時中「由紅翻黑」的分水嶺，應是於8月19日下令政風單位，嚴查彰化縣衛生局自行篩檢無症狀新冠感染者，當時13878筆網路負面聲量，立刻排山倒海襲來，顯見網路人氣瞬息萬變，政治人物的言行，時時刻刻都受到網民檢視。

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(中時新聞網)