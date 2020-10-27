2022年台北市長一戰，藍綠白三黨鼎立之勢幾成定局。民進黨方面，原以為衛福部長陳時中聲勢看好，可以直攻台北市長，但近期萊豬開放爭議，以及閃電改變疫苗施打政策惹民怨，致使陳時中跌落神壇，讓民進黨內有派聲音，盼尋找在地立委強力出擊。

民進黨一名立委私下指出，擁有大量行政資源的陳時中，一度被藍營鎖定為2022年台北市長選戰「最難對付」的假想敵，但後來爭議頻傳，網路聲量更顯示他隨時可能「摔下神壇」。陳時中也深知未來逆境重重，日前曾自嘲不知道能否度過疫情、萊豬和健保這三支箭，更何況橫在眼前的又有行政院長蘇貞昌這一關。

9月7日，蘇貞昌被媒體問到民進黨是否舉薦陳時中競選台北市長時，僅淡淡地回答「政治人物都要努力呼應選民期待，像爬樓梯一樣，沒有爬好的話，也會跌倒。」只見隔天陳時中尷尬地說：「我們就儘量避免跌倒受到傷害。」

言談間，陳時中透露出對台北市長大位有所期待，然而，綠營人士卻透露，蘇貞昌的屬意人選並非陳時中。據悉，民進黨台北市立委高嘉瑜和吳思瑤，都被綠營重量級人士點名極可能異軍突起，甚至近來以「管制萊豬進口總量」、「處理網路詐騙不力」狠電內政部長徐國勇的「死囝仔」立委何志偉，也被列入角逐台北市長的名單。

隨著陳時中聲量下滑，綠營高知名度北市立委吳思瑤、何志偉及高嘉瑜，都有可能列入角逐台北市長的名單。（合成圖／馬景平、鄭清元攝）

一名民進黨高層說，高嘉瑜網路聲量夠高，藍綠通吃；吳思瑤形象亮眼，歷練豐富，辯才絕佳；而何志偉敢與黨內高官唱反調，「這三個人都頗合都會區選民的胃口，更重要的是，他們長期經營台北市，不會有『空降』質疑。」

高嘉瑜近期常被點名可挑戰基隆市長、台北市長。對此，高嘉瑜謙虛表示，確實很多支持者期待她更上一層樓，但現階段就是把立委工作做好，「剛選上立委，絕對不可能在這次選台北市長。」她說，立委工作關乎很多全國事務，剛好可以在立法院磨練基本功，等到功力比較深厚，更了解行政部門運作的時候，再來挑戰台北市長。

對於外界點名為市長強棒，吳思瑤低調表示，很感謝外界對她的鼓勵，但她個人認為，民進黨不會單打明星賽，而是會打團體戰，民進黨多位被點名的人選，都有各自的政治能量，可以組成一個強大「球隊」，未來不管是誰出線，大家就是共同承擔。吳思瑤強調，「自己已多次發言，認為民進黨現階段最強的人選，就是陳時中部長。」

此外，何志偉雖然被黨內同志罵翻，但其言行倒是很符合中間選民口味。對於外界看好他在市長選舉有一席之地，何志偉低調回應，謝謝外界關注，並自嘲「我只是台北小鮮肉」。

綠營黨政人士強調，綠營戰將如雲，現階段均採「鴨子划水」戰術，以靜制動，誰先出現破口，誰就先出局。難怪被點名的綠委都很低調，人人謙稱「成功不必在我」。

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(中時新聞網)