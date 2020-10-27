面對綠營口中的「戰將如雲」，藍營角逐台北市長寶座的實力也不可小覷。一名國民黨高層評估，現階段最被看好出戰者莫過於立委蔣萬安，「他（蔣萬安）始終強調捍衛市民權益是自己的從政初衷，質詢時也夠理性、夠犀利，贏得了不少中間選民青睞。不過，雖然他說絕對不會逃避應該負起的責任『該扛就扛』，卻遲未宣布『我要參選』，頗令支持者焦慮。」

一位與蔣萬安交情頗佳的友人篤定地告訴本刊記者，「蔣萬安一定參加黨內初選！」然而，由於目前綠白局勢不明，再加上蔣萬安擔任立院衛環委員會召委，正在力抗萊豬，本會期結束前不會也不宜貿然宣布參選台北市長。

除此之外，國民黨立院黨團總召林為洲日前提出國民黨「去中國化」，掀起黨內一片撻伐聲浪，由於蔣萬安與林為洲私交甚篤，外界對於蔣萬安未能適時表態，頗有微詞；蔣萬安一旦宣布挑戰首都市長，接下來包括兩岸關係和蔣家功過的爭議，他都將避無可避被迫面對、表態，這些問題都得及早提出因應之策。

羅智強日前在街頭開講，蔣萬安就在一旁。（圖／報系資料照）

藍營角逐台北市長的另一號人物，為現任台北市議員羅智強。一名藍營人士指出，蔣萬安和羅智強的戰鬥力都很強，目前看來雖然蔣萬安的人氣較高，但如果蔣萬安對綠營的叫戰稍有示弱，未來在黨內初選中，羅智強極可能取而代之，因此蔣萬安若有心參選台北市長，必須步步為營。

「最大敵人往往是自己，重要的是能否用『態度』說服市民，我可以讓台北、國民黨、台灣變得更好。至於民進黨是否推陳時中、民眾黨的黃珊珊會不會讓，我認為影響不太大。」羅智強被問到了「誰是最強敵人」如是說。

年初就宣布參選台北市長的羅智強，力挺韓國瑜和中天電視、叫陣監察院長陳菊等「公然槓上」的問政方式，獲得許多藍營人士支持，勢必將成為蔣萬安邁向台北市長之路的「最強勁敵」，儘管如此，其實他與蔣萬安的私交不錯。羅智強強調，他會和蔣萬安來場「君子之爭」，若他勝出，將吸納蔣萬安好的政見；若蔣萬安出線，他則會全力輔選，「蔣羅之爭」絕不會導致藍營分裂。

當選市議員之後，羅智強始終堅持「路口野台開講」（路講），迄今舉辦超過300場，雖然他知道有些人認為「路講」吃力不討好，上媒體「叩應」更有效，但羅智強就是希望市民能看見他的「態度」，「態度是我向市民推薦自己是一位好市長的方式。」

從政以來，羅智強屢為自己設下高難度目標，外界不時質疑他「意在沛公」，例如參選市長其實是在替爭取議員連任熱身，對此，他都用實際行動釋疑。「國民黨要重回執政，必須要服選民『值得信任』，而『態度』就是最好的說服方式。」

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(中時新聞網)