楊柳清風河畔旁，白色倉庫成群排列，這是日本岡山南部倉敷的江戶風景，充滿古老風情的「白璧之町」，正是亞洲藏壽司名稱以及建築靈感的來源。

亞洲藏壽司背後集團是日本「KURA壽司」，建築風格一律都是白色的獨棟倉庫造型，這和創辦人田中邦彥的出生岡山有關，他小時候每次看到故鄉倉敷地區「白璧之町」的倉庫，都有一種不知道裡面藏什麼的期待與興奮感，因此30多年創業開壽司店時，便取名「くら（KURA，倉庫之意）壽司」，同時希望客人上門時也有期待、興奮的感覺。

日本KURA壽司都是街邊獨棟店面，設在郊區特別顯目。創辦人田中邦彥很早就有海外發展的企圖心。（圖／亞洲藏壽司提供）

然而，挾著豐富的日本展店經驗來台，亞洲藏壽司的董事長西川健太郎卻挫折連連。「在日本，KURA壽司會鎖定郊區開獨棟餐廳，主攻家庭客以及團體客，每間店至少150坪，簽15到20年的租約，投資金額至少4千萬元；6年前亞洲藏壽司來台初期，知名度不高，我擔心集客力不夠，加上遲遲找不到合適的郊區物件，決定改變策略，轉往鬧區開店。」

在台北花了半年時間、看了100多間店面後，西川健太郎選擇在上班族群聚的南京東路開一號店，如願站穩第一步，「如果一號店沒有成功，就不會有台中的百貨來招商；如果百貨店沒成功，之後到街邊展店也談不到好條件，每一步都非常謹慎。」

亞洲藏壽司十大受歡迎菜色，以鮭魚、鮪魚、蝦子居多。（圖／黃耀徵攝）

「在外國人眼中，台灣人很和善，所以會以為在台灣做生意不難，開店後我才發現，台灣人重視ＣＰ值、愛嘗鮮，比日本人還善變，若對品質稍有不滿意，就不會再來了。」西川健太郎表示，亞洲藏壽司無論軟、硬體，都力求與日本同步，包括計盤回收系統、迴轉輸送帶、扭蛋機、壽司口味等，但有些地方不得不變。

「日本菜單品項有130種，台灣有110種；考慮到不少台灣人不吃生食，因此提高熱食、炙燒比例；開店前，我發現不管超商或餐廳都在賣霜淇淋，推測台灣人很愛霜淇淋，所以大膽主打日本店沒賣的霜淇淋，開幕後，霜淇淋機器一整天轉個不停。」

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(中時新聞網)