水肥大戰近日在北台灣開打，迪化污水處理廠無預警宣告不收外縣市水肥，新北和桃園「屎滿為患」，多處出現爆管危機，但迪化廠規定嚴格，水肥車路過外縣市就要開罰6000元，甚至連去年軌跡不符案件都要回溯，業者恐吃上偽造文書罪嫌，讓清潔工程行叫苦連天。

本刊調查，台北、新北和桃園3市目前僅龜山水資源回收中心，和迪化汙水處理廠能投入水肥，但龜山每日清理量僅50噸，多數業者還是選擇能處理450噸的迪化廠，迪化廠卻無預警宣布禁收其他縣市水肥，今年8月更大幅縮減開放時間，水肥業者收入大減，更讓新北和桃園市民陷入屎尿危機。

師傅將化糞池孔蓋撬開後，得先面臨蜂擁而出的蟑螂蚊蟲，再克服撲鼻臭味抽取水肥，任務艱鉅而辛苦。（圖／張文玠攝）

今年4月，迪化汙水處理廠以民眾抗議、水質不合格和含油量過高為由，宣告不接受外縣市水肥，更嚴格監控每台車的衛星定位，軌跡不符便開罰6000元，業者更指控，去年水質及資料填寫不實之異常案件逾3700筆，廠方罰錢還不夠，近日更放話要依偽造文書罪嫌偵辦，「追殺式」調查讓他們叫苦連天。

迪化廠的禁止令讓水肥業者不敢踏足新北桃園，625萬市民每日產出的排泄物無法清送，台北市水肥聯誼會代表陳美雲透露，目前多個社區、學校、看守所、大型醫院，以及捷運站和各級公家機關陸續傳出化糞池爆炸，民眾焦急求救，數家清潔公司的電話都被「打爆」，業者卻愛莫能助。

新北市環保局與北市政府多次協調，希望投置站建立前能協助緩衝，但台北市態度十分強硬。（圖／張文玠攝）

「賺3000可能被罰6000，大家都寧可暫停合約，也不敢去。」陳美雲提到，業者們手上多半有公家機關的標案，但在嚴格規定和高額罰款下，合法公司不敢跨越雷池一步，新北市府2021年公部門案件近日甫開標，所有廠商也因沒有投肥口而不敢投標，連帶助長非法業者偷抽偷排的風氣。

台北市衛生下水道工程處副處長程培嘉表示，上周剛與新北開完會，新北願意蓋2個水肥投置站，雙北環保局也會加強與水肥業者溝通，要求要合法抽肥，不得去抽餐廳油脂或工業廢油等不是水肥的廢棄物，迪化廠也將加強水質檢驗，但目前遵守台北市議會決議，「不收外縣市水肥。」

本刊直擊深坑某財貿大樓化糞池因無業者來抽水肥不堪負荷，屎水攻破孔蓋滿液路面，現場惡臭不已。（圖／張文玠攝）

新北市環保局則表示，目前不斷呼籲水肥業者注意水質檢驗，投置站也在積極處理中，更持續與台北市府溝通，希望透過縣市合作撐過半年的過渡期，如民眾家中化糞池出現不堪負荷情形，也可向政府反映，環保局將會媒合業者前往處理，此外也加強查緝，避免非法業者偷排水肥而造成環境汙染。

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(中時新聞網)