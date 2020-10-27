台北市迪化汙水廠宣告不再收取外縣市水肥，導致新北和桃園等縣市出現「屎尿危機」，多處化糞池不堪負荷而爆管，合法業者無力處理，地下清潔行便四處流竄，將水肥排入水溝更是「輕鬆方便」，只要3分鐘就能「處理」掉一車穢物，更有業者諷刺「稽查員還沒出門，非法業者已經完工回家泡茶了」。

根據台北市水肥聯誼會統計，迪化今年1月的清潔量達13379公噸，禁令下達後便一路銳減，到9月只剩3496公噸，數以萬計的水肥憑空「蒸發」，恐是落入非法業者手中荼毒環境。

地下業者將水肥隨地偷排放，合法業者則須將水肥載至汙水處理廠處理，天天大排長龍，稍有不慎就會收到汙水處理廠的罰單。（圖／張文玠攝）

「合法的不接就是非法的去做，抓到你的，沒抓到我的啊。」福將環保工程有限公司負責人陳益萍從業超過30年，早年也曾將水肥投放至農田和水溝，經輔導後謹慎遵守政府相關規定，他對於目前水肥亂象痛心疾首，更擔憂河川與環境成為最終犧牲者。

據了解，水肥抽取艱難且辛苦，師傅們必須先賣力撬起化糞池孔蓋，再忽略蜂擁而出的蟑螂蚊蟲，將數公尺長的管子插入後還得不斷翻滾攪動，百名住戶的社區至少得花費半天到一天，排放可就簡單得多。

抽取水肥時得不斷攪動化糞池，對師父的體力是一大考驗，如今合法水肥業者更碰上許多困境。（圖／張文玠攝）

「環保局都還沒出門，非法業者就在家泡茶了。」陳益萍透露，地下清潔公司往往選擇人煙稀少的水溝，趁著沒人注意時掀起水溝蓋，插入排放管後約3分鐘便能「處理」完一車水肥，而水溝排水一沖，便不會留下噁心味道，這也是各地衛生局想抓卻始終難有成果的痛。

本刊也在16日下午直擊，一間未登記的清潔工程行先是到社區抽取水肥，返回公司途中卻刻意繞進偏僻道路，只見司機下車後不斷東張西望，再鬼鬼祟祟的搬開水溝蓋，隨後蹲在水溝旁數分鐘就離開，心滿意足地將作業車輛停回公司，詭異行徑和偷排水肥的動作一模一樣。

台北市衛生下水道工程處副處長程培嘉表示，上周剛與新北開完會，新北願意蓋2個水肥投置站，雙北環保局也會加強與水肥業者溝通，要求要合法抽肥，不得去抽餐廳油脂或工業廢油等不是水肥的廢棄物，迪化廠也將加強水質檢驗，但目前遵守台北市議會決議，「不收外縣市水肥。」

新北市環保局則表示，目前不斷呼籲水肥業者注意水質檢驗，投置站也在積極處理中，更持續與台北市府溝通，希望透過縣市合作撐過半年的過渡期，如民眾家中化糞池出現不堪負荷情形，也可向政府反映，環保局將會媒合業者前往處理，此外也加強查緝，避免非法業者偷排水肥而造成環境汙染。

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(中時新聞網)