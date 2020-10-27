台北市迪化汙水處理廠以民眾抗議、水質不合格和含油量過高為由，宣告不接受外縣市水肥，更嚴格監控每台車的衛星定位，合法業者不敢越雷池一步，新北和桃園2縣市水肥也無人處理，詭異的是，迪化廠的臭味不減反增，附近住戶上月更憤而拉白布條抗議，北北桃市民皆萬般不滿。

本刊調查，台北、新北和桃園3市目前僅龜山水資源回收中心，和迪化汙水處理廠能投入水肥，但龜山每日清理量僅50噸，多數業者還是選擇能處理450噸的迪化廠，迪化廠卻無預警宣布禁收其他縣市水肥，今年8月更大幅縮減開放時間，水肥業者收入大減，更讓新北和桃園市民陷入屎尿危機。

今年4月，迪化汙水處理廠以民眾抗議、水質不合格和含油量過高為由，宣告不接受外縣市水肥，更嚴格監控每台車的衛星定位，軌跡不符便開罰6000元，去年水質及資料填寫不實之異常案件逾3700筆，但業者指控，廠方罰錢還不夠，近日更放話要依偽造文書罪嫌偵辦，「追殺式」調查讓業者叫苦連天。

離奇的是，迪化汙水處理廠不收新北水肥後，異味問題反而更加嚴重，大同區臨江里百名住戶上月還到場外舉白布條抗議，控訴不論晝夜都能聞到腐敗酸味，臭氣縈繞家中無法散去，台北市民也對汙水處理廠萬般不滿。

本刊直擊深坑某財貿大樓化糞池因無業者來抽水肥不堪負荷，屎水攻破孔蓋滿液路面，現場惡臭不已。（圖／張文玠攝）

水肥無處可投導致民眾怨聲載道，新北市環保局承諾將設2處投置站，預計明年3月完工，市議員張志豪卻對官方保證不甚樂觀，認為環保局至今未提供具體方案，支票能否兌現尚不可知，他也認為水肥大戰的背後藏著政治鬥爭。

張志豪提到，柯文哲明確表態角逐2024總統大位，也把侯友宜和鄭文燦當成假想敵，從環狀線主導權、Youbike升級不同調到如今的水肥之亂，希望市長們能就民生議題上積極協調，別讓民眾權益成為政治角力的祭品，更呼籲環保局設置緊急投肥口，設法解決目前燃眉之急。

台北市衛生下水道工程處副處長程培嘉表示，上周剛與新北開完會，新北願意蓋2個水肥投置站，雙北環保局也會加強與水肥業者溝通，要求要合法抽肥，不得去抽餐廳油脂或工業廢油等不是水肥的廢棄物，迪化廠也將加強水質檢驗，但目前遵守台北市議會決議，「不收外縣市水肥。」

新北市環保局則表示，目前不斷呼籲水肥業者注意水質檢驗，投置站也在積極處理中，更持續與台北市府溝通，希望透過縣市合作撐過半年的過渡期，如民眾家中化糞池出現不堪負荷情形，也可向政府反映，環保局將會媒合業者前往處理，此外也加強查緝，避免非法業者偷排水肥而造成環境汙染。

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(中時新聞網)