40歲黃瑜嫻（小嫻）2018年與何守正離婚，恢單後的她，今年8月正式認愛小她1歲、同樣也是藝人的李信樵（金剛），兩人經常在社群媒體曬合照放閃，滿滿幸福不言而喻。日前本刊直擊，這對熱戀中的愛侶，連袂出席友人的烤肉趴，還輪流抱起好友的小孩，結束後手牽著手，十指緊扣一同返家，似乎從戀愛ing，迅速發展為「同居ing」了。

小嫻揪男友金剛一同出席烤肉趴，兩人看到友人小孩隨即「抱緊處理」。（圖／本刊攝影組）

10月8日晚間8點多，辣露美腿的小嫻，和穿著短袖、短褲輕便裝扮的男友金剛，一同現身位在台北市、旗下擁有林美秀、莎莎、「豆花妹」蔡黃汝等藝人的經紀公司「繁星浩月娛樂」所舉辦的頂樓烤肉趴，眾人開心地在頂樓的陽台談天說地，似乎有講不完的話題；小嫻與金剛也沒閒著，輪流抱起友人的小孩，邊逗笑、邊聊天，看起來頗為溫馨。

開車返回士林愛巢途中，行經一家便利商店，兩人一同下車採買補給品。（圖／本刊攝影組）

2小時後，烤肉趴結束，小嫻和金剛一行人陸續下樓，眾人先在門口相互道別，小嫻則依依不捨地對著剛剛「抱緊處理」的小男孩說完再見後，才與金剛離開。過去兩人還沒交往時，金剛就曾說過小嫻是他的女神，也難怪在行進間，他總不忘欣賞一下女友的美腿，看完又立即牽起小嫻的手，黏踢踢地散步前往停車處。到達停車處，金剛非常紳士地讓小嫻上車，自己再提物品放進後車廂，才開車離去；行經一家便利商店時，兩人一同下車採買補給品，最後回到士林的愛巢，結束一天的行程。

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(中時新聞網)