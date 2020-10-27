出道超過20年，雙魚座的小嫻一直是演藝圈的強力發電機，緋聞對象包括孫協志、庹宗康、歐漢聲等男星，但她情路坎坷，數段戀情都無疾而終。2012年，她和前球星何守正在美國登記結婚，但疑似因無法生育，2018年以離婚收場，結束5年多的婚姻。儘管後來傳出零星緋聞，但都未獲當事人證實。

情史豐富的金剛，曾和梁云菲公開交往1年，沒想到感情進展到論及婚嫁的兩人，最後仍宣告分手。（圖／擷取自梁云菲臉書）

過去10年都在香港發展的金剛，雖然外型非典型帥哥，但靠著幽默風趣，把妹無往不利，除了曾和「國光女神」梁云菲一度論及婚嫁外，在香港工作期間，更是接連和「最強小三」Mandy Lieu、港姐張嘉兒、蔡慧欣，香港女演員陳蕊蕊、節目搭檔阮小儀等人傳出緋聞，戀愛史相當精采。

小嫻、何守正2012年在美國登記結婚，婚姻維持5年多，在2018年正式簽字離婚畫下句點。（圖／擷取自臉書）

單身2年的小嫻，今年5月因前往墾丁打工換宿，與同在當地且興趣相近的金剛擦出愛火，兩人戀情曝光之後，小嫻日前出席活動透露，已見過男方家長，表示先前在墾丁時，和金剛天天都膩在一起，過著「類同居生活」；成為戀人後，雙方最長的分別時間是5小時，「以前都是一個人，現在做很多事情，都是兩個人一起。不管是考潛水證照、帆船證照都有個伴，這樣很不錯。」如今，熱戀中的小嫻與金剛回到台北，被本刊直擊親密關係升格成同居生活，期待兩人未來更多的好消息。

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(中時新聞網)