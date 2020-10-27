演藝圈有著不少美麗動人的女明星，對於這些大家從小就仰慕的女神，或許有人自己都沒想到有一天竟然能跟女神談戀愛、甚至結婚；像是結婚8年跟老婆Ella仍像熱戀一樣的賴斯翔，或是從小就崇拜伊能靜的秦昊，甚至是2016年與鍾麗緹結為連理的張倫碩，都是成功將女神娶進家門的代表。

Ella的老公賴斯翔從S.H.E時期就崇拜Ella，是她的「超級鐵粉」。婚後時常轉貼老婆的工作、生活的點點滴滴照片，加上他具有專業的行銷概念，不時針對MV點擊數與專輯內容等進行分析，協助老婆的事業。

大陸演員秦昊與大10歲的伊能靜結婚，隔年生下女兒「小米粒」，一家三口生活幸福甜蜜。秦昊曾透露伊能靜曾是他童年時代的女神偶像，人生買的第一張卡帶，正是伊能靜在32年前發行的《十九歲的最後一天》。

張倫碩曾幻想自己是鍾麗緹所有戲劇中的男主角，她就像是畫中的仙女突然活生生走到他面前，女方曾因此一度拒絕他的追求。不過張倫碩雖外表年輕，但內心成熟，讓鍾麗緹很有安全感，兩人於2016年間結婚。

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(中時新聞網)