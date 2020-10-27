名人堂球星「俠客」歐尼爾(Shaquille O'Neal)最近在IG看到一篇酸文，內容吐槽他：「俠客沒什麼資格評論他人。他僅有的本事就是投胎到一個『億萬中選一』的身體，他幾乎不鍛鍊。他的巔峰期很短。他不明白一般人需要經歷的過程。」

歐尼爾不甘心被嗆，看了之後就推文補上一句：「即使如此，他還是史上最具主宰力的球員。」還狂妄地寫個標籤「鍛鍊有何用」。相較一般球員苦練身體、苦練投籃、基本動作、盯人防守，歐尼爾走過的路確實與常人不同。

歷來不乏批評歐尼爾沒技巧的人，他的綽號「柴油引擎」「巨型亞里斯多德」「超人」「勇士」都跟他的籃球技巧無關。他最擅長的就是用肌肉突破對手防線，而且效率極高。生涯5次投籃命中率第一，6次單季最多罰球機會，他的力量就跟大人打小孩一樣不需要技巧。

歐尼爾的巔峰期很短？他菜鳥球季(1992-93)就繳出場均23.4分、13.9籃板、3.5火鍋、56%命中率，換言之他進入聯盟的第一天就已經在巔峰期了。往後他連續13季繳出得分20+、籃板10+的數據，相當於馬刺傳奇大前鋒鄧肯(Tim Duncan)的巔峰長度。

(中時新聞網)