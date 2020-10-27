「姐姐」謝金燕日前才宣布不唱跨年，但下一秒拋喜訊，將在明年初攻蛋，不過她的新歌《Turn口罩》MV近日剛上線，卻被YouTube平台移除，讓她忍不住發文哀嚎「藝術終究敵不過演算法」，而她還附上一張坐輪椅、打石膏照片，讓粉絲超擔心，她也親自回應了˙。

謝金燕坐在輪椅上吊點滴，左手和左腳都打上石膏，不過她仍穿著亮麗宣傳服、比出帥氣手勢，讓粉絲看了都很憂心，「發生什麼事」、「是真的還是假的受傷」，還要她早日康復，她哭笑不得緊急澄清：「姐沒有受傷啦...怎麼大家都祝我早日康復！那是造型」。

謝金燕從演唱會海報主視覺到《Turn口罩》MV中，都捧著一個裸露胸部的人型台，未料MV卻一度被影音平台下架，讓她發文哀嚎「這是藝術作品！是創意！藝術終究敵不過演算法！本以為大衛雕像可以...人型台也行...」。

這是她入行31年第一次遇到，謝金燕也試著重新上傳，並崩潰表示：「如果不行我就大哭，再不行我就卯起來哭」，所幸MV再次上線成功。

(中時新聞網)