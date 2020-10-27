台北市一對夫妻因為爭吵，丈夫一怒之下竟朝妻子潑灑汽油，手上還拿著打火機，甚至出言恐嚇「你最好做好心理準備」、「我現在已經抓狂了，大家同歸於盡吧」、「台灣殺人是不會死刑的」等話語，台北法院審理後，依照恐嚇危害安全罪，判處丈夫2個月有期徒刑、緩刑2年。

該夫妻在今年5月發生爭執，丈夫先是以簡訊威脅妻子，簡訊內容提到，「你最好做好心理準備要同歸於盡，我用我的命換你的命，我現在已經抓狂了，回家我會帶汽油，大家同歸於盡，在台灣殺人是不犯死刑的，只要你出面，我就潑你汽油」等字眼。

沒想到丈夫回家後真的帶了兩瓶裝汽油的寶特瓶朝妻子的胸口潑灑，手上並拿著打火機和菸，所幸最後恢復理智，自行撥打電話報警自首，妻子有一度想拿起手機撥打，他還提醒手機可能會有零星火光，有爆炸疑慮；他事後向法院坦承自己一時情緒失控，沒有同歸於盡的想法，完全屬氣話。

法院審理後認為，丈夫朝妻子身上潑汽油，已經造成妻子恐慌，但後續行為符合自首要件，願意和解，因此依照恐嚇危害安全罪，判處黃男2個月有期徒刑、緩刑2年，得易科罰金，緩刑期間交付保護管束，全案仍可上訴。

(中時新聞網)