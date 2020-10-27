近日一名網友攜家帶眷前往北投泡溫泉，訂了當地一間溫泉會館，沒想到一切卻是噩夢的開始，一行人入住後先是被蟲咬，跟旅館人員反映後決定換房，原以為狀況有所好轉，沒想到蟲蟲大軍卻在晚上「夜襲」，導致全家人隔天早上腳上出現咬痕，最後決定提早退房！

一名網友在「dcard」發文，表示自己和家人在23日訂好北投溫泉會館的住宿，打算來個三天兩夜的放鬆之旅，沒想到根本就是惡夢的開始，一行人第一天入住的房型是榻榻米，結果家人一進房就被蟲咬，當下跟櫃台人員反映後，也決定換了房間，沒想到蟲蟲大軍卻在深夜入侵，「沒想到晚上家人被蟲咬到難以入睡，隔天早上起床幾乎全身都是被咬的痕跡。」

（圖／翻攝自Dcard）

至於原PO，他表示自己是第二天才前往溫泉會館，而他一進房後就覺得全身癢，他環顧四周，不僅設備老舊，就連浴室也有發黴的痕跡，讓他直呼「超級不乾淨」，一家人也決定提早退房。

由於原PO是用訂房網站訂房，一開始會館員工甚至不願意讓他們退款，所幸經過一陣協調，對方表示會退房錢外，也會支付醫藥費，而這次的經驗也讓原PO直呼：「真的是從來沒住過這種旅館，有夠可怕，而且他們房間也沒有說非常便宜，真的以後要就選好一點的旅館住。」

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(中時新聞網)