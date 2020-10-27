IC載板廠景碩(3189)受多重逆風干擾，2020年第三季每股盈餘降至0.13元，獲利表現低於預期。不過，累計前三季獲利3.71億元、每股盈餘（EPS）0.83元，較去年同期虧損20.3億元、每股虧損4.54元大幅轉盈，雙創近3年同期高點。

景碩公告第三季合併營收68.71億元，季增1.26％、年增14.58％，改寫歷史新高。毛利率20.89％、營益率4.1％，較第二季22.35％、6.27％下滑，但顯著優於去年同期13.17％、負3.31％，仍分別持穩1年半、近2年次高水準。

不過，受匯損增加及提列設備減損影響，景碩第三季業外虧損達0.55億元，季增24.97％、年增66.69％，使歸屬母公司稅後淨利降至0.59億元、季減達74.71％，每股盈餘0.13元，低於第二季0.52元，但仍較去年同期虧損2.78億元、每股虧損0.62元大幅好轉。

其中，景碩第三季載板部門營收53億元，季減1.05％、年增20.54％，惟營益率0.29％，較第二季3.53％驟降，但仍優於去年同期負6.1％。PCB部門營收5.62億元，季減5.24％、年減24.32％，營益率負5.95％，較第二季0.99％轉虧、但優於去年同期負13.22％。

至於光學部門第三季營收10.08億元，季增達20.7％、年增17.77％，營益率達20.12％，優於第二季16.76％及去年同期12.58％。景碩光學部門為轉投資30.33％的晶碩，因具實質控制力而計入合併財報，每季全額認列營收，獲利則按持股比例認列。

累計景碩前三季合併營收195.5億元、年增21.5％，改寫同期新高。毛利率20.48％、營益率4.06％，較去年同期大幅轉盈，營益率登近4年同期高點。配合業外虧損減少6成，歸屬母公司稅後淨利3.71億元、每股盈餘0.83元，雙創近3年同期高點。

其中，景碩前三季載板部門營收155.03億元、年增33.22％，營益率自負16.74％躍升至2.07％，營運顯著轉盈。PCB部門營收14.81億元、年減29.36％，營益率自負18.11％收斂至10.6％。光學部門營收22.65億元、年減3.87％，但營益率自12.65％升至19.17％。

投顧法人認為，除了今年手機相關訂單拉貨較晚、新台幣強升使匯損增加，景碩本業研發費用增加、PCB部門轉虧、台灣廠ABF產線8月爆管小意外認列相關設備減損，加上成長較強的晶碩僅按持股比例認列3成獲利，均使景碩第三季獲利表現不如預期。

不過，展望後市，在相關干擾變數逐步排除，配合美系手機客戶拉貨動能提升，法人認為景碩第三季財報利空已出盡，第四季成長動能將顯著增溫，預估營收可望季增5～10％再創新高，毛利率及獲利可望同步提升、同步挑戰近4年高點。

(時報資訊)