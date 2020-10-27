微軟宣布啟動31年來在台最大投資，包括：設立首座Azure資料中心區域、設立Azure雲端硬體與基礎建設團隊、發動夥伴生態系及注入微軟國際級資安資源，估計未來4年創造新台幣3000億元商機、3萬個就業機會，並培育逾20萬個數位人才。

微軟宣布投資數位台灣四大新計畫中，第一個延伸微軟雲服務足跡至台灣，將台灣納為微軟全球超過60多個資料中心區域，在台灣設立首座Azure資料中心區域，揚升台灣於國際雲網絡地位；其次，在台設立「Azure雲端硬體與基礎建設團隊」，將台灣作為亞洲營運中心，設計適用AI、物聯網與邊緣運算解決方案的先進雲端軟硬體基礎建設，提供微軟全球資料中心使用，拉抬台灣伺服器供應鏈於全球的重要性；第三，發動微軟夥伴生態系，攜手資通訊夥伴帶領各產業擁抱5G加AIoT數位轉型大戰略，微軟搭橋，台灣產業上橋，助攻台灣頂尖企業跨步國際市場；最後則是注入微軟國際級資安資源，高規守護台灣產業鏈等，全面加速台灣產業數位轉型。

全新在台設立的資料中心區域將成為微軟全球雲端基礎架構網絡之一，同時微軟全球雲服務區域將達66個。Microsoft Azure作為不斷擴展的雲端服務，持續在運算、網路、資料分析、AI與物聯網等領域，為產業提供完備支援。

因應客戶對於應用程式開發與維運上的高可用性與彈性需求，這座新建設的資料中心區域亦具可用性區域（Availability Zone），配有獨立電源、網路與冷卻機制，以增強資料中心遭遇事故的承受度。隨微軟全球雲端網路持續擴增，微軟在台成立的Azure雲端硬體與基礎建設團隊，將台灣作為亞洲營運中心，此團隊將專注於設計發展先進的雲端軟硬體基礎設施，為微軟座落於全球的資料中心提供伺服器設計的最佳後援。

微軟將持續致力推動台灣的產業創新和經濟增長，輔佐台灣成為亞洲數位轉型中樞。微軟長年與產業龍頭建立深厚的合作夥伴關係，舉凡中華電(2412)、台達電(2308)、台灣大(3045)、台積電(2330)、宏碁(2353)、華碩(2357)、東元(1504)、遠傳(4904)、網家(8044)、緯創(3231)集團及趨勢科技，都是微軟在台深耕多年的重要夥伴，設立資料中心區域後，將攜手客戶和夥伴再創造價值。

微軟承諾在未來四年賦能超過20萬的台灣人才，為青年、非營利組織、新創企業和各垂直產業提供數位技能培育規畫。此項規畫奠基於微軟長期以來對青年學子的數位技能投注，包括未來生涯體驗計畫、STEM教育和專屬女大專院校學生的科技工作坊Coding Angels等。

(時報資訊)