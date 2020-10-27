小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(27日）財經重點。

【1】微軟設資料中心 兩大台廠最受惠

微軟擴大投資台灣，並將在台首度建置資料中心，身為微軟雲端資料中心供應商的其中兩大台廠緯穎及鴻海高層，皆到場力挺。兩業者亦看好與微軟的合作將進一步深化，同時對於各自資料中心業務的成長走勢也釋出樂觀預期。

【2】i12供應鏈追單到 台股有得靠

蘋果iPhone 12銷售旋風來襲，大和資本指出，市場對蘋果新機反應良好，供應鏈第四季甚至迎來追單；廣發證券上調整體iPhone 12系列2020年出貨量至8,000萬支，樂觀派外資對iPhone換機潮預期持續發酵，以台積電為首的蘋果供應鏈，第四季續旺想像空間浮現。

【3】零股盤中、盤後雙軌並行 年輕小資族買氣噴發

盤中零股交易首發成效斐然，年輕小資族買氣噴，盤中零股交易，加上盤後零股交易，「雙軌並行」擴大市場參與意願，尤其雙王台積電及大立光等，成小額投資人最愛，熱門股零股價格一路優於整股，以台積電來說，26日整股、盤中及盤後零股交易收盤價，呈現「步步高升」。

【4】新冠疫情飆高溫 美股嚇跌

就在大選邁入最後一周的關鍵時刻，美國新冠肺炎疫情再度飆高，連兩日新增確診病例都突破8萬大關，改寫歷史新高。選情緊繃加上疫情緊張，美股應聲大跌。

【5】最大IPO來了 螞蟻A＋H股擬募345億美元

阿里巴巴關聯公司螞蟻集團26日晚間正式公布，H股發行價為每股80港元，A股發行價為每股人民幣（下同）68.8元，在陸港兩地首次公開發行（IPO）計畫集資總額約345億美元，可望成為全球史上最大IPO。

(中時新聞網)