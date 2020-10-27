菲律賓東方海面有低壓發展，氣象達人彭啟明指出，可能變成今年第19號颱風「天鵝」，「說真的我滿希望颱風比較接近台灣，帶來降雨度過難關」，並提醒周四至周六(29~31日)冷空氣南下，周五最冷，清晨北部空曠地區下探16度。

彭啟明在26日的「兩分鐘報氣象」指出 ，菲律賓東方海面的低壓可能成颱，但北方高壓勢力穩固，若颱風生成也很難到台灣，不是說不可能，是機會很少，「說真的我還滿希望颱風比較接近台灣，帶來一些水氣，才能度過(南部缺水)難關」。

彭啟明表示，周四起有波冷空氣南下台灣，周五清晨是最冷時刻，有明顯降溫，台北低溫18、19度，北部空曠地區將達到16、17度。

氣象主播賴忠瑋也表示，好天氣持續到明天(28日)上半天，明天下半天起台灣附近的水氣會增加，周四起東北風增強，北部、東部有雨，相對較濕涼，周四降雨最顯著，水氣主要是莫拉菲颱風外圍環流所帶來，其強度已達中度颱風，不會直接影響台灣，但會為台灣帶來水氣。直到周日(11月1日)、下周一(11月1日2日)東北風稍減弱，降雨範圍縮小。

恐又有颱風！彭啟明：希望接近台灣 周四冷空氣到這天最冷16度。(翻攝自 氣象達人彭啟明FB)

(中時新聞網)