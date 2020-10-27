行政院長蘇貞昌26日赴桃園石門水庫，除聽取長期水資源建設規畫、並視察水庫清淤工程，要求相關部會加強對全國水庫的建設與管理，對於鹽化土地處理亦需有長遠規畫，中央與地方合作留住珍貴水資源，才能讓台灣成為人民安居樂業的寶地。

蘇貞昌指出水非常重要，人可以3天不吃飯，但不能3天不喝水。與其他同緯度國家相比，台灣其實位處缺水環境，不缺水是老天爺所賜，使民眾平時節約用水觀念不足，對水資源的建設及營運管理也沒有做到最好，使台灣甚至常受淹水所苦。

蘇貞昌表示，2006年首次擔任行政院長時，即撥補140億整治集水區，使排砂問題不再出現。當年也裁示將翡翠水庫通管至板新水廠，讓石門水庫的水提供桃園使用、還可支援新竹，但當年裁示直到去年10月板新二期通管才完成，已時隔達13年之久。

蘇貞昌指出，較晚興建的翡翠水庫條件好、淤積低，蓄水量至今仍有近7成，若板新二期不通管，6700萬噸的翡翠水庫用水無法供給大台北地區使用，將造成桃園、新北水情吃緊。此外，新竹地區缺水較快，若沒有好的物理建設，就沒有好的容積條件。

蘇貞昌進一步表示，另一個建設是自來水公司處理漏水問題，上次擔任院長時即一再要求自來水公司更新飲用水管、減少漏水，這次重任後再來檢驗。日前亦拍板14億經費，可用在抗旱水井、埤塘水源、水資源中心與緊急海淡廠等。

蘇貞昌強調，極端型氣候已不可抗，今年更是56年來首次沒有颱風侵襲台灣，上次當院長時，便核定台南滯洪池及高雄等相關治水計畫，以保留雨水、打造韌性城市，並要求地方建設不應讓土地都鋪滿水泥、柏油，應讓雨水能夠滲透、讓城市能夠吸收。

蘇貞昌責成經濟部長王美花、水利署長賴建信，務必加強對全國水庫的建設與管理，且農委會對於鹽化土地處理亦應有長遠規畫。他強調，相關部會首長應有眼光、效率，地方也應配合，不能像板新二期做了十幾年，或漏水問題幾十年無法解決。

蘇貞昌視察水庫清淤作業時，指出維護水資源要有完整配套，農委會從源頭防止濫墾盜伐，並做好水土保持及植樹等，水利署負責水庫抽砂、清淤、增加庫容，以及飲用水管理、污水處理及水資源循環再利用等，並請教育部及相關單位讓民眾認識及珍惜水資源。

(時報資訊)