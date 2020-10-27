閎暉(3311)公布第三季財報，單季每股獲利0.22元，單季成功轉虧為盈，終結今年以來連續兩季的虧損，惟受大今年首季虧損幅度過大，故閎暉今年全年恐依舊難逃虧損。

閎暉第三季單季全球合併營收為4.52億元，稅後淨利為1,326萬元，以加權平均流通在外股數計算，每股稅後淨利為0.22元。

閎暉第三季每股賺0.22元，終結今年連續兩季得虧損，單季順利轉虧為盈，累計今年前三季每股虧損也小幅縮減到6.6元。

閎暉近年來受到智慧型手機產業結構改變，公司積極轉型，運用既有技術，整合橡膠、塑膠、光學等機構件之核心技術工藝與研發能力，應用在機構整合元件、汽車零組件兩大產品，閎暉實業經過去年減資改善資本結構以及聚焦精實，今年將深圳旭榮廠逐步減產，聚焦在車用零組件，預計隨著東南亞廠區生產逐漸恢復正常，淡水廠區也陸續承接原本深圳廠的訂單，下半年營運有機會相較上半年好轉，只是今年因受到首季每股大虧6.68元、第二季每股虧0.14元，故儘管第三季轉盈，但今年恐依舊難逃虧損命運。

(時報資訊)