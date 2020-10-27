美國平均新增確診數創歷史新高，加上國會新一輪刺激方案在大選前出來機率渺茫，市場賣壓出籠，終場美股四大指數呈現下跌，漲跌幅介於-1.64%至-2.29%，其中道瓊指數最為弱勢，台積電ADR下跌1.79%，聯電ADR下跌1.08%。

量價及技術面：

（1）、量能：量增上漲，後續上漲須補量，下跌須量縮。

（2）、均線：下檔支撐為季線(約12,733點)附近，上檔壓力為13,050點附近。

（3）、技術指標：日KD有機會再度黃金交叉，短線有利支撐。

櫃買指數下跌1.04%，收在164.31點。短線支撐為158點附近，壓力為168點附近。

觀盤重點，美國新冠疫情確診人數創新高，再度干擾國際股市，加上美國總統大選在即，市場呈現觀望氣氛濃厚，我們認為短線上行情成交量不易放大，預期指數維持在季線至前高區間震盪，短線操作者挑選強勢股操作，中長線投資人靜待拉回量縮止穩後再增加持股。選股方向可留意蘋概、IC設計、生技、運動風、二線塑化、內需。

(時報資訊)