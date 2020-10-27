海面上可見多艘大陸抽砂船，密密麻麻。（圖／摘自爆料公社）

25日台灣光復節前，竟有至少50艘大陸籍船隻越界，馬祖民眾拍下影片後PO上臉書，網友看了驚呼「被包圍？」海巡隊立即派2艘巡防艇以水砲強制驅離，並調派2000噸新北艦前往支援，捍衛我海域領土。

拍下影片的馬祖李姓民眾，在臉書寫道「怎麼回事？馬祖南竿被大陸抽砂船包圍了！」影片中可見大量抽砂船在在南竿島外越界抽砂，海面密密麻麻，而拍攝地點是在南竿鐵堡到馬港一帶。網友表示，「感覺馬祖的島在下沉，快消失了！」「是要包圍南竿島嗎？嚇死人！」

臉書「爆料公社」也有民眾分享相關照片，引發熱議，「好密集」「政府該硬起來了」「記得12年前就這樣了」「夭壽喔！下面那個都是船嗎？密密麻麻的」「生態浩劫」。

海巡隊以水砲驅離大陸抽砂船。（圖／摘自海洋委員會臉書）

馬祖海巡隊表示，25日清晨以以近岸雷達發現陸船越界，立即調派南竿及莒光駐地2艘巡防艇趕往查處，另艦隊分署緊急調派新北艦全速趕往南竿海域，支援馬祖海巡隊強勢取締越界陸船。

「海洋委員會」臉書指出，近幾個月來，大陸抽砂船一直越界闖進馬祖海域，嚴重影響海洋環境、侵蝕海洋國土，大部分的抽砂船都壓在禁限制海域的界線，也就是6000公尺（3.3浬）的邊緣，但25日發現有越界的狀況，但因抽運砂船船舷高，加上東北季風影響，海象不佳不易上船登檢，第一時間已驅離5艘運砂船及2艘抽砂船，抽砂船均已在禁限制水域外。

從去年到今年9月底，光馬祖海域登檢帶案大陸抽砂船計有6艘、沒收罰金及拍賣繳納國庫金額高達1億4980萬元，另行政罰鍰已達700萬元。

「我可以跟你耗一整天」！海巡署是台灣的海防第一線，堅守、捍衛海域領土，對於抽砂船違法越界，不是驅離就是扣船嚴辦，船拍賣、人法辦，依法辦理並守護國家安全。

(中時新聞網)