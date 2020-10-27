國防部今年第四季「戰備訓練操演周」昨晚10時30分正式在全台各作戰區展開，各戰區部隊將以實兵機動戰術演練驗證防務，全台民眾將可看到各種甲車、飛彈車在各地趴趴走，另外問了驗證戰力保存，航特部AH-64E阿帕契攻擊直升機與UH-60M黑鷹直升機，計畫會降落在新竹高鐵站旁重劃區與民間學校操場進行油彈整補，民眾將可大開眼界。

陸軍戰備周全台展開，花防部將甲車用廣告帆布包裹偽裝藏入民間工廠。(青年日報提供)

從昨天晚間開始，陸軍各作戰與空軍飛彈部隊，就開始就機動路線在各戰區內跑線。不少民眾陸續看到各種戰甲車與飛彈、雷達車紛紛趕往各戰術部署位置就戰備位置。

航特部AH-64E阿帕契攻擊直升機與UH-60M黑鷹直升機，將在新竹高鐵站旁的重劃區與學校操場，實施降落由但整補與戰力保存。

關指部聯合兵種營第2營與砲兵營，也展開彈藥裝載、八輪甲車偽裝，以及火砲牽引作業等。花防部所屬部隊，配合鄰近地形地貌等環境，除使用偽裝網或樹木葉外，也配合鄰近工廠使用的包裝紙或帆布，將甲車「打包」後巧妙偽裝。

陸軍機步269旅接獲命令後，依序完成分區集結及機動裝載，於終昏後實施戰術機動；裝甲584旅也依序完成戰、甲車各項彈藥及武器裝載，並結合民間能量，透過中油公司實施油料整補，讓官兵熟練戰時裝載作業，以利戰備任務遂行。

(中時新聞網)