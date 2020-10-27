台中市清水區26日深夜發生小客車與機車對撞事故，林姓女子駕駛小客車沿中華北路北行，與中華北路北轉東往臨海路的黃姓騎士相撞，雙方車輛均噴至100公尺遠，現場無煞車痕跡，研判車速都很快，黃男送醫後搶救不治，輕傷的林女送醫留觀中，警方表示，雙方均無酒精反應，肇事原因待釐清中。

據了解，死者黃姓騎士今年剛從大學畢業，即將要入伍當兵，平時與奶奶同住清水，昨晚回大甲爸爸家用餐後，獨自騎乘機車在返家途竟中命喪輪下，如今白髮人等不到黑髮人，令人不捨。

救護車將傷者緊急送醫。（摘自臉書〈我愛大甲2〉／陳淑娥台中傳真）

23歲林姓女子昨天深夜9時許，駕駛白色小客車行駛中華北路內車道南往北方向，此時，22歲黃男騎機車由中華北路南往東要左轉臨海路，不慎在路口相撞，撞擊力道極大，雙方車輛均往前噴至100公尺遠，小客車車頭全毀且不斷漏油，現場無煞車痕跡，地上都是機車碎片，警方為清理漏油，一度封閉全線車道。

兩車撞擊後，黃男重傷昏迷送大甲光田急救後仍不治；輕傷的林女送梧棲童綜合醫治，驚嚇過度留觀中，雙方經均無酒精反應。警方表示，由於當時交通號誌為綠燈，雙方皆可通行，初判轉彎機車未禮讓直行車輛、直行車輛未注意前方車況致事故發生，不過，正確肇事原因仍待釐清。

(中時 )