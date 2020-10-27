國家通訊傳播委員會（NCC）26日舉行中天換照案聽證會，成為中華民國廣電新聞史上頭一遭「公審新聞媒體」，民進黨北市議員王世堅27日上廣播節目表示，民進黨不會去這樣做，過去最鴨霸、最凶悍的前總統陳水扁，以及前行政院長謝長廷都沒關新聞媒體，呼籲政治別干涉，應保障第四權。至於是否為行政院長蘇貞昌找中天麻煩？王未正面回應。

王世堅指出，這問題很敏感，但他相信民進黨不會去做（關台），民進黨過去就是反獨裁，民主前輩鄭南榕就是「我反對你的言論，但保證你發言的權利」，對於中天這件事，若是談媒體的管理，就由媒體來自律，社會大眾自然會看，交給市場來管理，但政治不要干涉，因媒體是國家民主自由的第四權，不像獨裁國家只有一個聲音。

對於是否為蘇貞昌找中天麻煩，蔡英文總統恐背上罪名，王世堅強調，大家都怪民進黨，其實民進黨不會這樣做，「過去誰最鴨霸？大家認為政壇最凶悍就是陳水扁，但陳任內也沒關台，謝長廷當行政院長任內也沒關TVBS！」政府與社會沒那麼脆弱，不能承受被罵個幾句，愈讓民眾知道真相的報導，才愈安全。

談到蘇貞昌行徑，王世堅說，他雖感謝蘇、謝都曾拉拔過他，但蘇現在沒尊重體制、踰越專業，要有「霸性」事情要做得好，不要做得不怎樣然後要「霸」，且還用在各部會首長身上，居然還問高雄榮總分院長停車位多少，不問醫病比，當面羞辱，還跳過內政部長，直接指揮警政署長換掉台南市、高雄市警分局長。

他說，蘇當然有優點、也有理想所以被個性溫和的蔡總統看中，蔡充分授權、知人善用，用人就是信任，接下來4年是做歷史定位，但蘇還是要更好，別讓霸性超越優點，要放手給部長去做，對大家才好，例如疫情就讓衛福部長陳時中來講，陳沒講、蘇就講，這是不對，有些交通的事也應讓交通部長林佳龍去做。

(中時 )